ПРООН намерена продолжать сотрудничество с правительством Туркменистана в целях создания мирного, справедливого и устойчивого будущего для всех

Нарине Саакян, Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане, на страницах газеты «Нейтральный Туркменистан» рассказала об итогах совместной деятельности ПРООН и правительства Туркменистана в 2023 году.

Ниже приводим резюме статьи:

Реализация ЦУР

В этом году ПРООН оказала содействие в разработке Национальной базы данных по ЦУР, которая ещё больше укрепит потенциал страны в области отчётности и мониторинга ЦУР.

Мы также рады были внести свой вклад в работу над вторым Добровольным национальным обзором о реализации ЦУР в Туркменистане, который был представлен на встрече высокого уровня в Нью-Йорке летом этого года.

ПРООН оказывает содействие деятельности Объединённой экспертной группы по финансированию ЦУР, которая рассматривается как эффективная платформа для выполнения обязательств страны по финансированию развития.

Права человека

ПРООН продолжит сотрудничество по осуществлению Национального плана действий Туркменистана по правам человека, включая содействие по подготовке отчётов в договорные органы ООН и укрепление институционального потенциала Аппарата Омбудсмена по защите прав человека.

Здравоохранение

«В этом году мы подписали ряд новых проектов на общую сумму, превышающую 70 миллионов долларов США в рамках усилий по наращиванию потенциала национальных систем общественного здравоохранения и повышению доступности и качества медицинских услуг», – заявила Саакян.

Правительство Туркменистана финансирует поставку лекарственных средств, а ПРООН оказывает содействий в закупке только у производителей, только качественных препаратов для профилактики и контроля как инфекционных, так и неинфекционных заболеваний по всей стране.

ПРООН содействует наращиванию потенциала национальной системы здравоохранения в области клинико-лабораторной диагностики заболеваний, поддержку достижению национальных целей по контролю за туберкулезом, а также укрепление готовности национальных систем общественного здравоохранения к реагированию на глобальные пандемии.

Цифровизация

На протяжении последних нескольких лет ПРООН и Туркменистан успешно пилотировали ряд инновационных цифровых решений в области статистики, банковского дела, финансов, таможни, регистрации актов гражданского состояния и других государственных услуг, что позволило создать фундамент для подписания важного стратегического проекта с Агентством «Türkmenaragatnaşyk» (Туркмен связь) в области цифровой трансформации государственного управления.

Охрана окружающей среды

«При поддержке наших партнёров мы продолжим обеспечивать страну ресурсами, необходимыми для смягчения негативных последствий изменения климата, адаптации к ним и содействия реализации национальных экологических программ, включая повышение эффективности использования воды и энергии и построение устойчивых и безопасных городов, – подчеркнула представитель ПРООН в Туркменистане.

Продвижение гендерного равенства

Программа развития ООН намерена расширять сотрудничество по вопросам гендерного равенства и экономического стимулирования женщин, включая женское предпринимательство, инновации и цифровизацию.

«ПРООН готова вместе с Правительством Туркменистана, нашими партнёрами активизировать усилия по осуществлению национальной повестки развития и созданию мирного, справедливого и устойчивого будущего для всех», – заключила Саакян. ///nCa, 25 декабря 2023 г.