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Туркменистан намерен расширить сотрудничество с ООН

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Туркменистан намерен расширить сотрудничество с Организацией Объединённых Наций в политической, социально-экономической и гуманитарной сферах. О соответствующих планах на заседании правительства, в пятницу, 22 декабря, доложил вице-премьер министр иностранных дел Рашид Мередов.  

Разработка Стратегии Глобальной безопасности

Как известно, на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Сердар Бердымухамедов выступил с инициативой приступить к обсуждению возможностей разработки Стратегии глобальной безопасности на основе принципов Устава ООН и общепризнанных норм международного права.

В целях реализации данного предложения, определения основных направлений и содержания вышеназванной Стратегии предлагается рассмотреть вопрос создания соответствующей рабочей группы в рамках ООН, в состав которой могут войти представители стран, входящих в Группу друзей нейтралитета.

Разработка новой Рамочной программы сотрудничества между Туркменистаном и ООН в области устойчивого развития

14 декабря 2023 года при участии руководителей представительств ООН в Ашхабаде состоялось совместное заседание Национальных рабочих групп, созданных в рамках «Рамочной программы сотрудничества между Туркменистаном и ООН в области устойчивого развития на 2021–2025 годы».

В ходе встречи отмечалась целесообразность начать подготовку аналогичной Программы на период 2026–2030 годов.

В этой связи было предложено:

  • в первом квартале 2024 года приступить к соответствующей работе совместно со специализированными учреждениями ООН;
  • сформировать в рамках Межведомственной комиссии Туркменистана по охране окружающей среды группу специалистов по вопросам изменения климата для подготовки Дорожной карты по решению задач, вытекающих из документов 28-й Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28);
  • разработать План действий по предотвращению и адаптации к изменению климата на 2024 год на основе итогов состоявшейся в Туркменистане Молодёжной конференции и 18-й Молодёжной конференции, прошедшей в Дубае (ОАЭ).

Усовершенствование деятельности аппарата Омбудсмена Туркменистана

Мередов озвучил предложение относительно изучения вопроса об открытии в структуре Аппарата Омбудсмена новых направлений по защите прав детей, женщин и предпринимателей.

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Комментируя отчет, Президент Сердар Бердымухамедов подтвердил приверженность Туркменистана курсу дальнейшего развития сотрудничества с ООН. Подчеркнув необходимость уделить особое внимание ключевым векторам взаимодействия с ООН и вести эффективную работу по практической реализации выдвигаемых инициатив, глава Туркменистана адресовал вице-премьеру, руководителю МИД соответствующие поручения. ///nCa, 23 декабря 2023 г.

 

 

 

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