Уличные Деликатесы Стамбула

Турецкая кухня славится во всем мире: от ресторанов, отмеченных звездами Мишлен, до региональных блюд, и Стамбул, несомненно, находится в центре этой прославленной истории гурманов. В результате поездка в Стамбул – город, известный своей богатой историей и современными достопримечательностями – будет завершена только наслаждением неповторимыми вкусами города. Тем не менее, культура уличной еды Стамбула — это еще одна глава, которую стоит изучить. Здесь есть что открыть, ведь каждый регион имеет уникальную вкусовую историю. Пришло время открыть для себя еще один аспект Стамбула через городскую уличную еду.

От завтрака до ужина…

«Симит», основной продукт всемирно известного турецкого завтрака, возможно, является самой популярной и вездесущей уличной закуской Стамбула. Классический симит — это хлеб в форме кольца диаметром около 15 см (6 дюймов), посыпанный кунжутом, хрустящий снаружи и мягкий и жевательный внутри. Эта стамбульская классика, которую продают в закусочных на паромах и у уличных торговцев на великолепных тележках, достаточно сыта, чтобы утолить голод, не разрушая при этом аппетит. Традиционный легкий завтрак состоит из стакана чая и свежеиспеченного хрустящего симита с сыром. Во второй половине дня симит обычно запивают айраном, освежающим кисломолочным напитком.

Дёнер» в переводе означает «крутящийся», мясо (говядины, баранины или курицы) большущей подушкой надевается на вращающийся вертел, а повар в процессе снимает с него дымящуюся стружку и заворачивает в лепешку. В Стамбуле уличную версию обычно подают завернутой в тонкую лепешку или начиненной булочкой с салатом, помидорами и, возможно, соусом.

«Кокореч», одно из самых характерных турецких блюд, чрезвычайно популярно в стране, особенно в качестве вечерней закуски. «Кокореч» готовится путем обжаривания на огне хорошо очищенных овечьих кишок и добавления таких специй, как черный перец, хлопья чили, тимьян и соль. Обычно его едят в виде бутерброда, подаваемого в толстой булочке. Смесь «кокореч» также может включать мелко нарезанные и приготовленные помидоры и перец.

Еще один незаменимый уличный деликатес в Стамбуле — фаршированные мидии или «долма мидье». Эта восхитительная закуска, которую продают почти на каждом углу в Стамбуле. К мидиям на створках добавляют рис с изюмом, солью, специями и сбрызгивают блюдо лимонным соком. Обычно его едят руками, предварительно выдавив лимонный сок на смесь риса и мидий. Продавцов «Мидье долмы» можно найти по всему Стамбулу, они продают свой товар с переносного лотка, особенно в районах Таксим, Бешикташ и Кадыкёй. Как и картофельные чипсы, их практически невозможно съесть только один.

Жареные каштаны — еще один замечательный вкус, который стоит попробовать в Стамбуле, особенно зимой. Как только становится прохладно, по всему городу начинают появляться тележки с поджаренными в раскаленных углях каштанами. Пока продавец упаковывает ваши ароматные каштаны в бумажный пакет, вы можете погреть руки над огнем. Поставщики жареных каштанов встречаются на многих самых известных пешеходных улицах города, включая Истикляль, Багдат и Бахарие.

Свежие, только что выловленные морепродукты

Обсуждение уличной еды в Стамбуле почти всегда сводится к «балык-экмек» (рыбе и хлебу). Эти сэндвичи с рыбой, приготовленные с жареной рыбой и подаваемые с луком и зеленью в хрустящей булочке, станут незабываемым лакомством. Питательные, полезные и доступные по цене сэндвичи с рыбой являются фаворитами как жителей Стамбула, так и туристов. «Балык-экмек» невероятно заманчив в приморских районах, таких как Каракёй и Эминёню, где вы можете насладиться сэндвичем с видом на Босфор и Мраморное море.

А что может быть вкуснее печеной картошки с маслом и сыром чеддер? «Кумпир» не разочаровывает! Огромный картофель запекают, а его внутренности смешивают с сыром чеддер, солью и маслом. В эту вкусную смесь добавляют различные начинки: салаты, колбаски и другие гарниры. Знатоки этого блюда утверждают, что лучшие поставщики находятся в районе Ортакёй, где у берега Босфора выстроились многочисленные ларьки с «кумпиром». ///nCa, 20 декабря 2023 г.