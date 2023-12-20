ПРООН и национальные партнеры продолжают оказывать поддержку совершенствованию СНС для повышения статистического потенциала Туркменистана

15 декабря 2023 г. в рамках усилий по совершенствованию Системы национальных счетов состоялся круглый стол, посвященный результатам обследования на производство и продажу продукции. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Укрепление институционального, статистического и информационно-технического потенциала Государственного комитета Туркменистана по статистике» реализуемого совместно Программой развития ООН (ПРООН) и Государственным комитетом Туркменистана по статистике (ТуркменСтат).

Целью Круглого стола было представить и обсудить результаты выборочного обследования, проведенного в 2022 году, для составления таблиц ресурсов и использования (ТРИ), которые всесторонне характеризуют структуру экономики в детализированном разрезе отраслей на 2022 год. В мероприятии приняли участие представители Государственного комитета Туркменистана по статистике и Министерства финансов и экономики Туркменистана.

Наталья Устинова, международный эксперт ПРООН приняла участие в круглом столе, представив участникам цели, задачи и организационную методологию обследования затрат на производство и продажу продукции в 2022 году.

«Таблицы ресурсов и использования товаров и услуг (ТРИ), являясь составной частью Системы национальных счетов (СНС), представляют собой интегрированную систему макроэкономических показателей. Эти таблицы дают подробную разбивку структуры экономики, анализируя как отрасли, так и продукты», – отметил Акмырат Данатаров, Программный аналитик ПРООН в Туркменистане по вопросам управления, экономической диверсификации и инклюзивному росту. ///ПРООН Туркменистан, 15 декабря 2023 г.