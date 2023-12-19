В Список ЮНЕСКО вошли еще 5 турецких ценностей

На сегодняшний день 30 культурных элементов, принадлежащие Турции, включены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Соответствующие решения приняты на 18-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия, состоявшейся в городе Касане (Республика Ботсвана).

Досье под названием «Иллюмированная роспись», подготовленное совместно с Азербайджаном, Ираном, Узбекистаном и Таджикистаном при координации Турции; «Ифтар и социально-культурные традиции, связанные с ифтаром», подготовленный совместно с Турцией, Азербайджаном и Узбекистаном при координации Ирана; «Мейское/балабанское мастерство и исполнение», подготовленное совместно Турцией при координации Азербайджана, «Искусство инкрустации перламутром», подготовленное совместно с Азербайджаном при координации Турции и «Традиционные знания, методы и практика выращивания оливок в Турции» внесены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Таким образом, количество культурных элементов, включенных в списки нематериального культурного наследия Турции, достигло 30. Турция поднялась на одну ступеньку и заняла 2-е место в списке стран, внесших наибольшее количество объектов в «Списки нематериального культурного наследия ЮНЕСКО».///nCa, 19 декабря 2023 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)