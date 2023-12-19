Над каспийским проливом Гарабогаз продолжается строительство нового моста

Строительные работы по проекту нового моста через Каспийский залив Гарабогазгол на северо-западе Туркменистана начались в середине лета 2022 года.

Проект поручен украинской дорожно-строительной компании «Альтком». В июне 2024 года по новому мосту, который протянется через Гарабогаз вдоль автомобильной дороги Туркменбаши–Гарабогаз–граница Казахстана, проедут первые автомобили.

Заказчиком проекта выступает Государственное агентство по управлению строительством автомобильных дорог.

Существующий мост грузоподъемностью примерно в 20 тонн построен в 50-х годах прошлого века, а по новому мосту смогут проехать грузовые автомобили массой 40-50 тонн.

Общая длина двустороннего двухполосного моста через Гарабогаз шириной 21 метр составляет 354 метра. Протяженность подъездных автомобильных дорог достигнет 2 километров.

К настоящему времени вдоль следования моста установлено 6 железобетонных опор из 8. Опоры моста будут крепиться на 216 бетонных и 193 железо-бетонных сваях. 3 пролета моста выполнены из металлических конструкций, 4 пролета – из железобетонных балок.

Мост через залив Гарабогаз станет важным звеном в сети международных трасс, проходящих транзитом через Туркменистан. Автомагистраль Туркменбаши-Гарабогазол является частью европейского маршрута M37, европейского маршрута E121 и сети азиатских автомобильных дорог AH5. Вместе они образуют огромную сеть автодорог, соединяющих Китай, Южную Азию, Центральную Азию, Россию, Кавказ и Европу. ///nCa, 19 декабря 2023 г. (по материалам газеты “Туркменистан”)