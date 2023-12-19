Число членов Демпартии Туркменистана за последние пять лет выросло более чем на 25 тыс.

На сегодняшний день общее число членов Демократической партии Туркменистана, старейшей политической партии страны, достигло 243 300 человек. Об этом в газете «Нейтральный Туркменистан» сообщает Ахмет Непесов, заместитель председателя Демократической партии Туркменистана.

Из указанного числа 10 466 человек приняты в ряды партии в 2023 году.

Более 75 000 (или около 31%) членов партии моложе 30 лет, свыше 4 000 из них приняты в демократическую партию в 2023 году.

«Эти показатели демонстрируют, что наши партийные организации под началом Политического совета Демократической партии активно и ответственно работают на местах в целях успешной реализации государственной политики, в том числе в области повышения активности молодёжи», – отмечает Непесов.

В настоящее время Демократическая партия занимает 65 мест в парламенте страны из 125.

По официальным данным на ноябрь 2018 года, число членов Демократической партии Туркменистана составляло 215 178 человек.

Демократическая партия Туркменистана была создана буквально в первые дни независимости Туркменистана – 16 декабря 1991 года.

В стране действуют еще две партии – Аграрная и Партия Промышленников и предпринимателей.///nCa, 19 декабря 2023 г.