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Число членов Демпартии Туркменистана за последние пять лет выросло более чем на 25 тыс.

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На сегодняшний день общее число членов Демократической партии Туркменистана, старейшей политической партии страны, достигло 243 300 человек. Об этом в газете «Нейтральный Туркменистан» сообщает Ахмет Непесов, заместитель председателя Демократической партии Туркменистана.

Из указанного числа 10 466 человек приняты в ряды партии в 2023 году.

Более 75 000 (или около 31%) членов партии моложе 30 лет, свыше 4 000 из них приняты в демократическую партию в 2023 году.

«Эти показатели демонстрируют, что наши партийные организации под началом Политического совета Демократической партии активно и ответственно работают на местах в целях успешной реализации государственной политики, в том числе в области повышения активности молодёжи», – отмечает Непесов.

В настоящее время Демократическая партия занимает 65 мест в парламенте страны из 125.

По официальным данным на ноябрь 2018 года, число членов Демократической партии Туркменистана составляло 215 178 человек.

Демократическая партия Туркменистана была создана буквально в первые дни независимости Туркменистана  – 16 декабря 1991 года.

В стране действуют еще две партии – Аграрная и Партия Промышленников и предпринимателей.///nCa, 19 декабря 2023 г. 

 

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