Туркменистан готов к дальнейшему укреплению отношений с Катаром

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов направили поздравления Эмиру Государства Катар Шейху Тамиму Бин Хамад Аль-Тани по случаю Национального дня Государства Катар.

Глава Туркменистана, отметив высокие результаты, которых добился Катар в укреплении государственного строя, заявил о готовности к проведению совместной работы по дальнейшему всестороннему укреплению отношений между двумя странами.

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, высоко оценивая нынешний уровень дружественных отношений между Туркменистаном и Катаром, выразил в своём послании большую заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества и твёрдую уверенность в том, что туркмено-катарские отношения будут и впредь укрепляться в интересах народов обеих стран.///nCa, 18 декабря 2023 г.