News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Туркменистан готов к дальнейшему укреплению отношений с Катаром

Туркменистан готов к дальнейшему укреплению отношений с Катаром

By

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов направили поздравления Эмиру Государства Катар Шейху Тамиму Бин Хамад Аль-Тани по случаю Национального дня Государства Катар.

Глава Туркменистана, отметив высокие результаты, которых добился Катар в укреплении государственного строя, заявил о готовности к проведению совместной работы по дальнейшему всестороннему укреплению отношений между двумя странами.

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, высоко оценивая нынешний уровень дружественных отношений между Туркменистаном и Катаром, выразил в своём послании большую заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества и твёрдую уверенность в том, что туркмено-катарские отношения будут и впредь укрепляться в интересах народов обеих стран.///nCa, 18 декабря 2023 г.

 

 

 

Related posts:

  1. Катар и Туркменистан имеют огромные возможности для сотрудничества в области коневодства
  2. Евросоюз привержен укреплению сотрудничества с Туркменистаном
  3. Туркменистан готов к расширению сотрудничества с ОБСЕ для обеспечения мира и устойчивого развития в регионе и мире
  4. Посол Туркменистана вручил верительные грамоты Эмиру Катара
  5. Аркадаг Бердымухамедов и министр иностранных дел Палестины обсудили вопросы двусторонних отношений
  6. Туркменистан готов к обсуждению и принятию плана развития на ближайшие 30 лет
  7. Туркменистан придает большое значение укреплению диалога с ЕС – Президент Сердар Бердымухамедов
  8. Сердар Бердымухамедов и Владимир Путин подтвердили настрой на всестороннее развитие  туркмено-российских отношений
  9. Китай обсудит с Туркменистаном и странами Центральной Азии грандиозный план развития отношений
  10. Туркменистан и Казахстан и впредь будут укреплять взаимопонимание и расширять сотрудничество во всех областях   – Президент Сердар Бердымухамедов
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan