Эксперты из ЕС и ЦА обмениваются мнениями по наркоситуации

12 декабря в Брюсселе (Бельгия) под председательством Испании прошел Диалог по наркотикам “Европейский Союз-Центральная Азия” – регулярный ежегодный диалог, направленный на укрепление международного сотрудничества, обмен мнениями и поддержку надлежащего развития наркополитики. Программа CADAP поддержала участие в Диалоге делегаций стран Центральной Азии из числа представителей профильных государственных учреждений, деятельность которых включает противодействие контрабанде наркотиков и развитие государственной политики в данной сфере.

Европейский Союз предоставил обновленную информацию о политике в отношении наркотиков и ситуации с наркотиками в ЕС, в том числе отчет о реализации Стратегии и Плана действий ЕС по борьбе с наркотиками на 2021-2025 годы. За этим последовала обновленная информация о наркополитике и ситуации с наркотиками в странах Центральной Азии, а также о последних событиях и тенденциях. Был дан общий обзор сотрудничества между ЕС и Центральной Азией в области борьбы с наркотиками, а также презентация CADAP и других региональных программ, финансируемых ЕС. Наконец, были обсуждены возникающие проблемы, касающиеся ситуации с наркотиками в Афганистане: производство метамфетамина и героина, их незаконный оборот, а также другие последние события и тренды.

Сторону ЕС представляли государства-члены ЕС и представители институтов и агентств, таких как Европейская комиссия, Европейский центр мониторинга наркотиков и зависимостей, ЕВРОПОЛ, Европейская служба внешних действий и Генеральный секретариат Совета Европы.

Экспертные диалоги по наркотикам являются фундаментальной частью Стратегии ЕС по наркотикам на 2021-2025 годы, которая поддерживает обмен информацией о стратегиях, целях и соответствующих инициативах посредством диалогов по наркотикам с международными партнерами, как на региональном, так и на двустороннем уровнях. Диалоги обычно основаны на многостороннем партнерстве и сотрудничестве с представителями различных регионов или долгосрочными партнерами ЕС. Цель – обратиться к экспертам из стран за пределами ЕС и обменяться мнениями относительно ситуации с наркотиками как на региональном, так и на международном уровнях. ///CADAP, 15 декабря 2023 г.