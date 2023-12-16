Туркменбашинский Международный Морской Порт предлагает новую систему тарифных ставок

В целях создания логистического центра в международном морском порту Туркменбаши и в русле совершенствования тарифной политики, а также создания грузовой базы на территории порта, была разработана новая тарифная система.
Примечание:
- Приходящие и отходящие суда с транзитными грузами принимаются без очереди;
- Разгрузка и погрузка судна будет производится в течение 24 часов;
- Перешвартовка между терминалами порта будет производится бесплатно. ///Агентство морского и речного транспорта Туркменистана “Туркмендениздеряёллары”