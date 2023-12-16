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Туркменбашинский Международный Морской Порт предлагает новую систему тарифных ставок

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В целях создания логистического центра в международном морском порту Туркменбаши и в русле совершенствования тарифной политики, а также создания грузовой базы на территории порта, была разработана ​​новая тарифная система.

Примечание:

  1. Приходящие и отходящие суда с транзитными грузами принимаются без очереди;
  2. Разгрузка и погрузка судна будет производится в течение 24 часов;
  3. Перешвартовка между терминалами порта будет производится бесплатно. ///Агентство морского и речного транспорта Туркменистана “Туркмендениздеряёллары” 

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