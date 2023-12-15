ПРООН поддерживает Туркменистан в изучении передового опыта создания Национального превентивного механизма

14 декабря 2023 года Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Аппарат Омбудсмена Туркменистана провели семинар под названием «Изучение опыта создания Национального превентивного механизма (НПМ) по предотвращению пыток и других видов жестокого обращения и наказания с особым акцентом на женщин, лишенных свободы».

В мероприятии приняли участие члены Рабочей группы Межведомственной комиссии по выполнению международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права (Межведомственная комиссия), а также сотрудники Аппарата Омбудсмена Туркменистана.

Семинар прошел при участии международного эксперта ПРООН г-на Джорджа Тугуши, который рассказал участникам о процессе подготовки к ратификации Факультативного протокола к Конвенции против пыток (ФПКПП), передовой практике и различных моделях создания НПМ, международных стандартах законодательства в отношении женщин, лишенных свободы, матерей с детьми, лишенных свободы, и т.д.

Туркменистан ратифицировал Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (КПП) в июне 1999 года. Во время четвертого цикла Универсального периодического обзора (УПО) в 2023 году Туркменистан получил рекомендации по ратификации КПП и созданию НПМ, которые также были получены во время предыдущего УПО в 2018 году.

ФПКПП требует, чтобы государства-участники гарантировали функциональную независимость национальных превентивных механизмов, а также независимость их персонала. Национальный план действий по правам человека в Туркменистане на 2021-2025 годы предусматривает реформирование пенитенциарной системы, включая изучение вопроса создания НПМ.

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Мероприятие организовано в рамках проекта «Повышение институционального потенциала Аппарата Омбудсмена Туркменистана», реализуемого ПРООН в Туркменистане совместно с Аппаратом Уполномоченного представителя по правам человека в Туркменистане.

Проект направлен на совершенствование системы защиты, поощрения и реализации прав человека в Туркменистане путем реформирования национального законодательства в соответствии с международными обязательствами Туркменистана в области прав человека, а также повышение институционального потенциала Аппарата Омбудсмена. ///ПРООН Туркменистан, 15 декабря 2023 г.