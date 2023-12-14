Европейский Союз – Туркменистан: Дни устойчивой энергетики стартовали в городе Мары

Мары, Туркменистан – Более 60 национальных заинтересованных сторон, политиков и специалистов в области энергетической политики из Туркменистана, Европейского Союза (ЕС), других стран Центральной Азии, представителей международных организаций и финансовых институтов собрались на международной конференции «Устойчивая энергетика в Туркменистане: перспективы и вызовы». Делегаты поделились опытом и передовой практикой по реализации стратегий в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и энергоэффективности (ЭЭ) на основе уроков, извлеченных государствами-членами ЕС и Договаривающимися сторонами Энергетического сообщества.

Конференция была организована ЕС в рамках проекта «Устойчивые энергетические связи в Центральной Азии (SECCA)» совместно с проектом ПРООН «Устойчивые города в Туркменистане: комплексное развитие зеленых городов в Ашхабаде и Авазе» при поддержке Министерства энергетики, Министерства образования и Хякимлика велаята Мары. Мероприятие является частью кампании «Европейский Союз – Туркменистан: Дни устойчивой энергетики 2023», которая проходит в Мары 14 и 15 декабря. После Конференции последуют и другие мероприятия: экологическая акция для школьников, церемония награждения самой энергоэффективной школы города Мары, а также лекции для профессоров, преподавателей и студентов Государственного энергетического института.

Энергетическая безопасность является национальным приоритетом Туркменистана. Страна обладает огромным потенциалом для производства солнечной энергии, оцениваемым в 655 ГВт. Развитие сектора возобновляемой энергетики, повышение ЭЭ и сокращение выбросов метана внесут значительный вклад в защиту окружающей среды, удовлетворение растущего спроса населения на энергию и повышение энергетической безопасности. Кроме того, страна сможет достичь своих климатических целей, а именно добиться нулевого роста выбросов парниковых газов, начиная с 2030 года, и значительного сокращения выбросов в долгосрочной перспективе.

В этом году на Конференции ООН по изменению климата (КС-28) Туркменистан присоединился к Глобальному обязательству по метану. Этот важный шаг получил одобрение мирового сообщества.

Обращаясь к участникам мероприятия, г-жа Беата Пекса, Посол ЕС в Туркменистане, сказала: «Европейский Союз высоко оценивает усилия Туркменистана по продвижению устойчивой энергетики. С огромной признательностью мы приветствовали заявление Туркменистана о решении правительства присоединиться к Глобальному обязательству по метану и другим обязательствам, принятым на КС-28. Сейчас самое время обсудить дальнейшие действия с ключевыми национальными заинтересованными сторонами, международными донорами и партнерами. Мы надеемся, что эта конференция станет хорошей возможностью интегрировать извлеченные уроки и опыт, полученный в государствах-членах ЕС и Договаривающихся сторонах Энергетического сообщества, в дальнейший процесс разработки политики в области устойчивой энергетики в Туркменистане в соответствии с потребностями страны. Посредством своих проектов, таких как SECCA, ЕС продолжит поддерживать справедливый энергетический переход в Туркменистане».

Г-н Абдырахман Мыратдурдыев, Главный специалист отдела перспективного развития Министерства энергетики Туркменистана, сказал: «Проведение Дней устойчивой энергетики в Туркменистане является своевременным и продуктивным. Созданы возможности для обмена опытом по энергоэффективным технологиям, а также для изучения международного опыта по развитию возобновляемой энергетики. Туркменистан реализует широкомасштабные меры по сокращению выбросов парниковых газов. Благодаря модернизации технологического оборудования выбросы парниковых газов в Туркменистане значительно сократились. Масштабная интеграция новых передовых энергоэффективных технологий и новейших достижений мировой науки в производство, распределение и потребление электрической энергии стали приоритетными целями повышения технологической и экономической эффективности в электроэнергетической отрасли Туркменистана. В рамках «Программы Президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны в 2022–2028 годах» начато строительство газотурбинной электростанции мощностью 1574 МВт, работающей на комбинированном цикле. В 2021 году принят новый Закон Туркменистана «О возобновляемых источниках энергии», что дало большой толчок развитию возобновляемой энергетики в Туркменистане. Начато строительство солнечно-ветровой гибридной электростанции мощностью 10 МВт.»

В ходе Конференции делегаты обсудили разработку и реализацию политики в области ЭЭ, рассмотрели комплексные решения для продвижения ВИЭ, а также будущее «зеленого» водорода. Они подробно изучили опыт государств-членов ЕС и стран Центральной Азии. ///SECCA, 14 декабря 2023 г.

Несколько фото с мероприятия: