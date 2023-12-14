Консолидированная Центральная Азия открывает совершенно новые перспективы для взаимодействия с Республикой Корея

12 декабря в Ташкенте состоялся третий культурный и стратегический форум на тему: «Корейский полуостров и Север: совместное путешествие в Узбекистан» с участием представительного состава делегации из Республики Корея, послов Азербайджана, Грузии, Казахстана, Южной Кореи, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Турции в Узбекистане.

Данный форум был запущен Сеулом в 2021 г. в целях содействия взаимопониманию и сотрудничеству между Республикой Корея и странами, расположенными в северной части от Корейского полуострова. Это первое выездное заседание в подобном формате, организованное на территории Узбекистана, предыдущие форумы проводились в Южной Корее.

С приветственной речью на мероприятии выступил первый заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан (ИСМИ) Акрамжон Неъматов.

Как подчеркнул представитель ИСМИ, Корея была первой страной, которая в 2007 году установила диалог с Центральной Азией в формате «C5+1». С тех пор было проведено 16 форумов, разработаны надежные механизмы взаимодействия в различных сферах.

В то же время, дополнил он, сегодня, благодаря качественно новому уровню сотрудничества в Центральной Азии, открываются совершенно новые перспективы для взаимодействия в формате ЦА+.

«Наши страны демонстрируют решительный настрой двигаться вперед в направлении более тесной кооперации, выражают готовность создать в регионе новый уклад экономического развития, основанный на использовании конкурентных преимуществ и взаимодополняемости экономик», – заявил эксперт.

С его слов, в регионе сформированы все условия для сотрудничества в различных сферах, где первоочередное значение придается формированию ёмкого взаимосвязанного рынка.

Тесное сотрудничество поддерживается в области транспорта и логистики. В частности, строятся логистические центры, страны совместно продвигают Срединный коридор, связывающий Азию с Европой, формируют транспортную взаимосвязанность с Южной Азией.

Активными темпами развивается промышленная кооперация, создаются торгово-индустриальные, свободные экономические зоны в приграничье, а также совместные инвестфонды, призванные поддерживать проекты в данном направлении.

Тесное взаимодействие налажено в области обеспечения энергетической безопасности. Так, Узбекистан совместно с Таджикистаном, Казахстаном, Кыргызстаном строят новые и модернизируют существующие гидроэлектростанции.

«И наконец, наши страны имеют общее видение по климатической повестке. Глубоко осознавая последствия глобального потепления, которые особо сильно ощущаются в нашем регионе, мы ведем целенаправленную работу по рациональному водопользованию с последующим внедрением водосберегающих технологий, культивации засухоустойчивых сельскохозяйственных культур», – особо подчеркнул замдиректора ИСМИ.

В этой связи, по его словам, на саммите глав государств Центральной Азии в Чолпон-Ате в 2022 г. принята региональная программа «Зеленая повестка для Центральной Азии», где акцентируется переход на рельсы «зеленого» развития.

Таким образом, считает Акрамжон Неъматов, динамичная трансформация Центральной Азии открывает для Кореи, как и для других внешних партнёров региона, абсолютно новые и нераскрытые возможности.

Эксперт убеждён, что страны региона могут плодотворно взаимодействовать по всем этим направлениям с корейскими партнёрами.

«Возлагаем большие надежды, что Сеул окажет посильную помощь для полноценного задействования имеющегося нереализованного потенциала нашего региона», – заключил Акрамжон Неъматов.

В период 10-15 декабря в Узбекистане с визитом находится представительная делегация из Республики Корея в составе политико-дипломатических и экспертно-аналитических кругов.

В рамках пребывания корейской делегации 11 декабря в Ташкенте состоялся экспертный форум «Стратегический диалог Центральная Азия – Республика Корея: перспективы взаимовыгодного сотрудничества», организованный ИСМИ в партнёрстве с корейским Центром международных региональных исследований при Университете иностранных языков Хангук. ///UzDaily.uz, 13 декабря 2023 г.