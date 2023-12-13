Группа друзей нейтралитета – ориентир на практический результат

Аксолтан Атаева, Постоянный представитель Туркменистана при ООН

В Ашхабаде в рамках празднования Международного дня нейтралитета состоялась встреча высокого уровня Группы друзей нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития. Ежегодно проводимые встречи свидетельствуют о том, как растёт учреждённая более трёх лет назад платформа мирного и созидательного диалога, основанного на ключевых принципах нейтрализма.

Мы на деле убеждаемся в востребованности данного формата, его практической значимости на нынешнем во многом переломном этапе развития международных отношений. И мы выражаем искреннюю признательность всем странам и международным организациям, которые неизменно выступают в поддержку деятельности Группы, продвигают закреплённые в её Совместной декларации от 2022 года принципы и цели, а также поздравляем всех с Международным днём нейтралитета.

Мы живём в сложное время, когда мир сталкивается с беспрецедентными вызовами, многочисленными конфликтами и локальными войнами на фоне политического, экологического и энергетического кризисов, влекущих за собой страдания людей. Но невозможно представить себе устойчивую универсальную модель экономического развития без соответствующих долгосрочных геополитических гарантий стабильности и безопасности, в основе которых лежат мир и доверие. Эта аксиома была и остаётся актуальной, являясь основным стержнем формирования и развития концепции нейтралитета, её институциональной основы в формате нашей Группы друзей, закрепления модели мирного, не конфронтационного продвижения национальных интересов.

Присоединение к Группе друзей нейтралитета в течение нынешнего года новых членов, представляющих страны Африки и Ближнего Востока, является ярким подтверждением универсальности, востребованности и практической значимости нашего объединения. Искренне приветствуем Уганду, Буркина-Фасо, Иран и Сирию в качестве членов и надёжных партнёров Группы друзей.

Важно отметить, что Группа друзей является ориентированной на практический результат, активной и динамичной ассоциацией, не поддерживающей часто наблюдаемые на международной арене подходы создания «Группы ради Группы». Нынешний год, объявленный Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом диалога как гарантии мира, со всей очевидностью показал кинетическую энергию многосторонней Группы нейтралитета, тесно вовлечённой в реализацию международной кампании укрепления мира и доверия в рамках Дорожной карты этого года.

К совместным достижениям текущего года, несомненно, можно отнести проведение дебатов Генеральной Ассамблеи ООН по утверждению Зоны мира, доверия и сотрудничества в Центральной Азии; принятие Резолюции Организации исламского сотрудничества «О роли политики нейтралитета в поддержании и укреплении международного мира, безопасности и устойчивого развития в регионе ОИС и в мире»; проведение Международного молодёжного форума «Диалог – гарантия мира»; учреждение Молодёжного форума стран Центральной Азии; принятие по инициативе Туркменистана Резолюций Генеральной Ассамблеи ООН по обеспечению глобальной энергетической безопасности и транспортной устойчивости.

Мы признательны всем странам-членам ООН, и в особенности членам Группы друзей нейтралитета, за поддержку в продвижении и реализации данных инициатив, направленных на развитие международного миротворческого и миростроительного потенциала, укрепление инструментов превентивной дипломатии, расширение практики применения политики нейтралитета на глобальном и региональном уровне.

Ежегодные встречи Группы предоставляют хорошую возможность для совместного планирования дальнейших шагов по укреплению и развитию нашего формата взаимодействия. В этой связи мы на заседании вышли с предложениями, которые могли бы быть реализованы при активном участии в течение предстоящего года.

Во-первых, 2025 год знаменует первый 5-летний юбилей создания Группы друзей нейтралитета и 30-летие нейтралитета Туркменистана. В этой связи мы предложили совместно поработать над реализацией ранее озвученного Туркменистаном предложения о создании Института нейтралитета и безопасности.

Во-вторых, в соответствии с Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, принятой по инициативе Туркменистана 28 июля 2022 года, Ассамблея в ходе следующей 79-й сессии рассмотрит вопрос об объявлении 2025 года Годом мира и доверия. Мы намерены подготовить проект соответствующей Резолюции Генассамблеи и Дорожной карты Международного года с акцентом на широкий многосторонний диалог по практической имплементации принципов нейтралитета в предотвращении конфликтов, устранении их причин и последствий, развитию многостороннего сотрудничества, основанного на идеалах мира, взаимного уважения и понимания. Полагаемся на поддержку высказанных предложений и предстоящую совместную работу по их реализации.

Есть уверенность в том, что нынешняя встреча придаст новый импульс дальнейшему развитию и расширению Группы друзей нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития. Туркменистан и впредь продолжит демонстрировать приверженность своему международно-правовому статусу, на деле подтверждая, что нейтралитет, миролюбие и добрососедство составляют базовую основу его внешней политики. ///газета «Нейтральный Туркменистан», 13 декабря 2023 г.