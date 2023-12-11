Отношения между Азербайджаном и Туркменистаном проистекают из воли наших народов, исторически живущих в дружественных условиях – Посол Гисмет Гезалов

Посол Азербайджана в Туркменистана Гисмет Гезалов поздравил туркменистанцев с наступающим Международным Днем Нейтралитета, ежегодно отмечаемым 12 декабря 2023 г.

Глава дипмиссии дружественной страны отметил, что Азербайджан уважает политический курс постоянного нейтралитета Туркменистана и был одной из первых стран, поддержавших статус постоянного нейтралитета Туркменистана, установленный 12 декабря 1995 года соответствующей резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН.

Ниже приводим полный текст поздравления:

«Отношения между Азербайджаном и Туркменистаном проистекают из воли наших народов, исторически живущих в дружественных условиях.

Наши отношения основаны на общей истории, корнях, языке, братстве и взаимном уважении, и за прошедший период взаимосвязи между нашими странами динамично развивались и поднялись на новый качественный уровень.

В результате целенаправленной политики Его Превосходительства Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева и Национального Лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Его Превосходительства Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова, наши страны стали стратегическими партнёрами.

Под руководством Его Превосходительства Президента Туркменистана г-на Сердара Бердымухамедова, стратегические отношения с Азербайджаном весьма успешно развиваются.

Азербайджан всегда уделяет особое внимание развитию отношений с братским Туркменистаном.

Взаимные визиты, регулярные взаимосвязи, подписание ряда документов в различных сферах, реализуемые совместные проекты, играют важную стратегическую роль в расширении нашего сотрудничества.

В настоящее время Азербайджанская Республика и Туркменистан успешно сотрудничают в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Мы уверены, что при наличии политической воли руководства страны, мы воспользуемся этими возможностями для укрепления наших традиционных братских связей и дальнейшего расширения сфер нашей совместной деятельности, взаимными усилиями.

Наше взаимное сотрудничество успешно продолжается в рамках международных и региональных организаций. Об этом свидетельствует взаимная поддержка инициатив, выдвигаемых Азербайджаном и Туркменистаном на международных площадках.

Азербайджан уважает политику постоянного нейтралитета Туркменистана. Азербайджан был одной из первых стран, поддержавших статус постоянного Нейтралитета Туркменистана, установленный 12 декабря 1995 года соответствующей резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН.

Туркменистан, обладая статусом постоянного нейтралитета, добился больших успехов во внешней политике, что нас чрезмерно радует.

По случаю годовщины принятия Генеральной Ассамблеей ООН специальной резолюции «Постоянный Нейтралитет Туркменистана» передаем искреннее поздравления братскому народу Туркменистан.

Я хотел бы завершить свое выступление цитатой Его Превосходительства Президента Азербайджана господина Ильхама Алиева, которая точно характеризует наши отношения: «Азербайджан всегда радуется успехам и достижениям Туркменистана, как своим собственным».

Мы искренне желаем братскому народу Туркменистана мира, спокойствия и процветания.

С Днем постоянного Нейтралитета, Туркменистан!»

///nCa, 11 декабря 2023 г.