Глава МИД Туркменистана встретился с руководством ПРООН

10 декабря 2023 года состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Помощником Генерального Секретаря ООН, Заместителем Администратора Программы развития ООН и Директором Регионального бюро ПРООН для Европы и СНГ Иваной Живкович, находящейся в Ашхабаде с рабочим визитом.

В ходе переговоров подчеркивался стратегический характер сотрудничества Туркменистана с ПРООН, подтверждением которому служит практическая реализация 27 проектов в настоящее время между Правительством и Организацией, большая часть которых реализуются при поддержке Туркменистана.

Собеседники отметили растущие масштабы партнерства, особенно в секторе здравоохранения, с учётом недавно подписанных двух проектов в этой области.

Руководство ПРООН высоко оценило усилия Туркменистана по цифровой трансформации и отметило активное сотрудничество в области цифровизации, в связи с чем были рассмотрены потенциальные грани сотрудничества в данном направлении.

Наряду с этим стороны обменялись мнениями относительно дальнейшей возможной поддержки Туркменистана в вопросе присоединения к ВТО.

На встрече Р.Мередов также проинформировал о документах и инициативах, к которым наша страна присоединилась на 28-ой Конференции Сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата, в том числе и выдвинутых Президентом Туркменистана предложений и инициатив на COP-28. В этой связи туркменская сторона предложила руководству ПРООН рассмотреть возможности осуществления практических шагов по их совместной имплементации. ///МИД Туркменистана, 10 декабря 2023 г.