Посольство Великобритании и ПРООН продолжают сотрудничество в целях поддержки разработки проекта Национальной системы инвентаризации выбросов парниковых газов в Туркменистане

7 декабря 2023 года посольство Великобритании в Туркменистане и Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) подписали Меморандум о взаимопонимании для продолжения совместной работы по третьему этапу подготовки и поддержки разработки проекта Национальной системы инвентаризации выбросов парниковых газов (ПГ) в Туркменистане.

Цель проекта, осуществляемого при поддержке Посольства Великобритании, заключается в содействии разработки проекта новой национальной системы инвентаризации парниковых газов (ПГ), которая позволит правительству Туркменистана оценивать фактические объемы выбросов ПГ и позволит правительству предпринять необходимые действия для сокращения внутренних выбросов в рамках Обязательства по Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) и Парижскому соглашению.

Постоянная и хорошо функционирующая система инвентаризации парниковых газов будет содействовать своевременной оценке и регистрации объемов фактически выбрасываемых парниковых газов и принимать скоординированные меры на отраслевом уровне для поддержки и содействия общим национальным усилиям по борьбе с изменением климата и остановке глобального потепления.

Эта инициатива основывается на текущей работе Посольства Великобритании в области климата и еще больше укрепляет успешное партнерство с ПРООН в продвижении и поддержке конкретных действий в области климата в Туркменистане.

Посол Великобритании в Туркменистане Стивен Конлон отметил: «Мы гордимся продолжением нашего сотрудничества с ПРООН в рамках этого очень важного проекта, который направлен на поддержку национальных усилий Туркменистана по сокращению внутренних выбросов парниковых газов. Современная и усиленная будущая система инвентаризации парниковых газов на национальном уровне поможет Туркменистану эффективно выполнять свои обязательства по Глобальному Метановому Обязательству и окажет содействие правительству в практической реализации определяемого на национальном уровне взноса (ОНУВ), утвержденного Президентом Туркменистана в 2022 году в рамках обязательств страны по Парижскому соглашению по климату.

Это позволит улучшить национальную отчетность для отслеживания прогресса в достижении целевых показателей ОНУВ и пересмотра будущих целевых показателей, что приведет к улучшению разработки политики на основе фактических данных и интеграции кадастра в национальную политику развития».

«Мы рады сотрудничать с нашим постоянным партнером, посольством Великобритании в Туркменистане, чтобы поддержать усилия Туркменистана по выполнению обязательств РКИК ООН и Парижского соглашения по сокращению выбросов парниковых газов и внести свой вклад в глобальные усилия по борьбе с изменением климата», – сказала Нарине Саакян, постоянный представитель ПРООН в Туркменистане.

«ПРООН по-прежнему привержена укреплению национальной устойчивости и повышению адаптационного потенциала для противодействия неблагоприятным последствиям изменения климата», – добавила Саакян. ///ПРООН в Туркменистане, 7 декабря 2023 г.