Туркменский газ может экспортироваться в Турцию через Иран

Перспективы поставок туркменского природного газа на турецкий рынок были обсуждены в ходе 7-го заседания Межправительственной туркмено-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству, состоявшегося в среду, 6 декабря в Ашхабаде.

В ходе заседания «был рассмотрен широкий спектр вопросов, связанных с развитием сотрудничества между Туркменистаном и Турцией в энергетической сфере», – передает TDH.

В этом контексте была подчёркнута актуальность проекта поставок газа из Туркменистана в Турцию через территорию Ирана.

«Природно-ресурсная база Туркменского государства, важнейшей частью которой является месторождение «Galkynyş», позволяет в полной мере обеспечить энергоносителями заинтересованные страны и регионы. Наряду с этим газотранспортная инфраструктура, созданная в последние годы туркменской стороной, предоставляет Туркменистану широкие возможности для вывода своего природного газа в больших объёмах в западном направлении», – отмечает источник.

Стороны условились в ближайшее время приступить к переговорам на уровне руководителей профильных ведомств и компаний по вопросу поставок туркменского газа в Турцию.

Выступая на бизнес-форуме, который состоялся в этот же день в Ашхабаде вице-президент Турции Джевдет Йылмаз заявил, что Турция верит в результативность партнерства с Туркменистаном в сфере энергетики и готова к совместной работе по выводу туркменского газа и электроэнергии на мировые рынки. (ТАСС, 6 декабря)

«Мы также готовы к совместной работе по выводу туркменской электроэнергии на международные рынки. Будь то туркменский природный газ или электроэнергия, мы готовы к реализации крупных проектов по их выводу на мировые рынки. Наши договоренности в этой сфере показывают, что у партнерства в этой области большие перспективы», – сказал он.

По возвращению в Турцию Йылмаз пообещал совместно с министерством энергетики страны привести в действие все соответствующие структуры, чтобы сделать важные шаги в направлении энергетического сотрудничества с Туркменистаном.

В октябре в ходе своего официального визита в Турцию Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что энергетика играет огромную роль в двусторонних отношениях. Речь идет о поставке туркменских энергоресурсов в Турцию, в частности электроэнергии и природного газа. «Туркменистан руководствуется принципом равного учета интересов производителей, стран транзита и потребителей и поэтому открыт для взаимодействия с турецкими партнерами в этой сфере», – сказал глава государства. ///nCa, 7 декабря 2023 г.