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Туркменистан избран в Комиссию ООН по народонаселению и развитию на 2024-2028 годы

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5 декабря 2023 года в ходе очередного заседания Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) Туркменистан был единогласно избран в состав Комиссии по народонаселению и развитию на период 2024-2028 годов.

Благодаря поддержке членов Совета Туркменистан в настоящее время выполняет функции члена Комиссии в течение двух последовательных сроков: 2016-2020 и 2020-2024 годы.

Комиссия по народонаселению и развитию (CPD) является одной из десяти функциональных комиссий ЭКОСОС, являясь контролирующим, координирующим и консультативным органом Совета по таким вопросам, как проблемы и тенденции в области народонаселения и статистики, интеграция глобальных стратегий в этой сфере в национальные и региональные программы и планы.

Постоянным секретариатом комиссии является Отдел народонаселения Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам.

Руководители Государственного комитета Туркменистана по статистике ежегодно принимают участие в сессиях Комиссии в г.Нью-Йорке. ///Постоянное Представительство Туркменистана при ООН, 6 декабря 2023 г.

 

 

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