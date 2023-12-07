Турецкие подрядчики реализовали в Туркменистане 1080 проектов на сумму 51 миллиард долларов – вице-президент Турции

На сегодняшний день турецкие подрядчики реализовали в Туркменистане 1080 проектов на сумму 51 миллиард долларов США, заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз на открытии 10-й выставки экспортных товаров Турции в Ашхабаде, в среду, 6 декабря.

«Инвестиции нашей страны в Туркменистане достигли уровня 147 миллионов долларов. (…) В дальнейшем мы продолжим наращивать наши инвестиции в Туркменистан и расширение инфраструктуры Туркменистана», – заявил Йылмаз (TRTAvaz, 6 декабря).

Он также отметил, что двусторонняя торговля с Туркменистаном в последнее время получила значительный импульс, и выразил удовлетворение тем, что Турция занимает второе место по экспорту Туркменистана и первое место по импорту.

По словам, вице-президента Йылмаз, в прошлом году объем товарооборота между двумя странами превысил 2 миллиарда долларов США.

«Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее достичь целевого показателя объема торговли в 5 миллиардов долларов», – заявил он.

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В 10-й выставке экспортных товаров Турции принимают участие около 100 компаний, которые специализируются на выпуске оборудования и комплектующих для промышленных отраслей и агропрома, стройматериалов, бытовой техники и электроники, хозяйственных товаров, текстильных изделий и др.

В числе участников выставки – крупнейшие производители электроэнергетического оборудования («Elte Pano», «Hasçelik Kablo San. ve Tic. A.Ş.»), систем пожаротушения и пожарной безо­пасности («Duyar Vana Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.»), строительных платформ («Rönesans end. Tes. İnş. San. ve Tic.A.Ş.», «Gap Inşaat Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş»). В секторе стройматериалов задействованы поставщики окон и дверей («Çelik Kapı San. ve Tic. A.Ş.», «Emka Metal Çelik»), сэндвич-панелей из изоляционных композитных материалов для стен и кровли («Assan Panel»), профилей («Hilal Alüminium»).



Системы водоснабжения, канализации и орошения, а также минерализации питьевой воды демонстрирует стенд компании «A.O.Smith». Компании «Ahi carrier fzc», «Frigo Mekanik», «Aldag A.Ş.» представили чиллеры и агрегаты для замораживания и хранения пищевых продуктов.

Примечательно, что в числе новичков выставки – компании, специализирующиеся на производстве и поставках тепличного оборудования, компрессоров. Так, впервые свою продукцию в Ашхабаде представляют фирмы «Sera marketim», «Dağdelen», «Mehmet özen».

С предложениями в области оснащения детских и школьных учреждений, лабораторий, а также дома выступают компании «Feta», «İnterlab Lab. Ürün San. ve Tic. A.Ş.» и «Doğrular Ev Ürünleri A.Ş.».



Также в выставке принимают участие Посольство Турции в Ашхабаде и Туркмено-турецкий акционерно-коммерческий банк.

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После открытия выставки турецкая делегация встретилась с вице-премьером Батыром Атдаевым, вице-премьером, министром иностранных дел Рашидом Мередовым, министром торговли и внешнеэкономических связей Бегенчем Гочмоллаевым.

На встречах стороны обсудили вопросы двустороннего экономического и инвестиционного сотрудничества. ///nCa, 7 декабря 2023 г. (фото – TDH, социальные сети Вице-президента Джевдета Йылмаза)