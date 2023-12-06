Туркменистан создаст центр по сбору и утилизации озоноразрушающих веществ

Cеминар на тему выполнения Туркменистаном положений Монреальского протокола к Венской конвенции об охране озонового слоя состоялся в Министерстве охраны окружающей среды с участием экологических инспекторов госслужб по гидрометеорологии и экологическому контролю Туркменистана, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

В ходе семинара прозвучала информация об озоно- и климатически безопасных фреонах, внедряемых в холодильной отрасли на национальном и международном уровне, формировании в Туркменистане системы сертификации для специалистов по монтажу и обслуживанию холодильного оборудования и сервисных компаний, планировании системы рециркуляции, утилизации и уничтожения ОРВ.

Озоновый офис при Министерстве охраны окружающей среды Туркменистана обеспечивает документальное подтверждение выполняемых положений Монреальского Протокола и его пяти поправок, составляет отчётность в международные структуры, действует в рамках совместных проектов Министерства охраны окружающей среды Туркменистана и ЮНИДО – организации ООН.

Текущий проект действует на период 2022–2025 гг. В стране ведётся наблюдение за концентрацией озона над территорией Туркменистана метеорологами страны, которые обрабатывают данные на ежедневной основе. Сводная информация по всем регионам и материкам обсуждается в ходе глобальной озоновой встречи, участие в которой принимают государственные экологи.

В рамках действующего в Туркменистане проекта в следующем году инициировано создание центра по сбору из старого оборудования хладагентов с целью восстановления их потребительских свойств для повторного использования, либо утилизации экологичным способом.

Данная работа будет лицензирована и выполняться представителями уполномоченного объединения, что позволит минимизировать риск приобретения нелегальных ОРВ и избежать выбросов этих веществ.

Было отмечено, что использование всех запрещённых ОРВ в Туркменистане сведено к минимуму, из подобных используется только один R-22.

В процессе контроля обращения хладагентов активное участие принимает Государственная таможенная служба Туркменистана. Контроль реализуется через проверку документов и содержимого баллонов.

В Туркменистане отсутствует собственное производство озоноразрушающих веществ и гидрофторуглеродов, основными их экспортёрами являются Китай, Турция, Индия.

Основные причины разрушения озонового слоя — это выбросы в атмосферу большого количества веществ, содержащих радикалы хлора, брома, фтора, выступающих в качестве катализаторов и способствующих распаду озона. Сейчас содержащие эти вещества хладагенты заменены промежуточными, которые в свою очередь постоянно пересматриваются. Они используются в производстве холодильного и морозильного оборудования, систем кондиционирования воздуха, пенообразователей, средств противопожарной защиты, аэрозолей, дозированных ингаляторов.

Большинство ОРВ одновременно являются и парниковыми газами, их поэтапная ликвидация способствует защите не только озонового слоя, но и глобального климата.

Туркменистан ратифицировал все озоновые глобальные соглашения. В стране действует Закон «Об охране озонового слоя» (2009 г.), в котором изложены правила импорта хладагентов, ввоза и вывоза работающего на фреонах оборудования. В настоящее время к нему готовятся поправки ввиду внедряемой сертификации техников-холодильщиков и сервисных компаний. ///nCa, 6 декабря 2023 г.