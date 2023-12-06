Во вторник, 5 декабря, Президент Сердар Бердымухамедов принял исполнительного директора Делового совета «Туркменистан–США» Эрика Стюарта, прибывшего в Ашхабад для участия в 10-й встрече Туркмено-американского делового совета.

В ходе встречи Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что Туркменистан придаёт большое значение развитию традиционно дружественных отношений с Соединёнными Штатами Америки.

«В продолжение встречи был констатирован динамичный характер двустороннего сотрудничества, которое последовательно развивается на принципах равноправия, взаимоуважения и обоюдной выгоды. При этом была подтверждена готовность Туркменистана и США к расширению разнопланового партнёрства на долгосрочной основе. В данном контексте отмечался важный вклад совместного Делового совета в развитие межгосударственных торгово-экономических отношений», – сообщает TDH.

В числе перспективных направлений туркмено-американского сотрудничества были обозначены нефтегазовый сектор, электроэнергетика, возобновляемая энергетика, транспорт и коммуникации, агропромышленный комплекс, сфера высоких технологий и др.

Поблагодарив Эрика Стюарта за активную деятельность, способствующую развитию туркмено-американских бизнес-контактов, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что Туркменистан приветствует наращивание эффективного взаимодействия с компаниями США и готов рассмотреть конкретные предложения со стороны Делового совета.

В свою очередь, Стюарт вновь подтвердил заинтересованность деловых кругов США к упрочению своих позиций на перспективном туркменском рынке, где создан благоприятный инвестиционный климат.

В завершение встречи стороны выразили уверенность, что туркмено-американское экономическое партнёрство будет и впредь динамично развиваться на долгосрочной взаимовыгодной основе. ///nCa, 6 декабря 2023 г.