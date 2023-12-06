Климатический кризис — это также кризис образования



Достопочтенный Гордон Браун и Ясмин Шериф

В преддверии переговоров по вопросам изменения климата в рамках КС-28 в Дубае фонд «Образование не может ждать» призывает доноров срочно мобилизовать больше ресурсов в целях расширения жизненно важного доступа к качественному образованию для детей, затронутых кризисом

«Единственный язык, который понимает весь мир, — писал Эглантайн Джебб, основатель организации Save the Children, — это крик ребенка». При этом появляется все больше доказательств тому, что дети — это не только невинные жертвы конфликта, чьи просьбы должны быть услышаны, но и наиболее уязвимая перед лицом изменения климата группа населения.

Климатический кризис — это также и кризис образования. Непосредственно здесь и сейчас изменение климата лишает миллионы детей и подростков права на получение образования, права на игру и права чувствовать себя в безопасности.

В Пакистане в прошлом году смертельные наводнения разрушили или повредили более 26 000 зданий школ. В результате более 600 000 девочек-подростков подверглись более высокому риску досрочного прекращения обучения, гендерного насилия и ранних браков. В Эфиопии такие девочки, как Меллион, голодают и рискуют навсегда оставить школу из-за продолжающейся засухи.

Несмотря на то, что климатический кризис угрожает правам каждого человека на планете, основную тяжесть его воздействия испытывают на себе наиболее уязвимые девочки и мальчики, которые уже живут в условиях затяжных кризисов из-за вооруженных конфликтов, принудительного перемещения и прочих кризисов. Для этих детей и их сообществ изменение климата уже является пугающей реальностью, которая проводит ту самую черту между жизнью и смертью, между войной и миром, между шансом учиться или остаться без образования.

Сегодня во всем мире более 224 миллионов детей, пострадавших от кризиса, срочно нуждаются в поддержке в области обучения. Согласно новому анализу «Образование не может ждать» (ECW), глобального фонда по вопросам образования в условиях чрезвычайных ситуаций и затяжных кризисов, проведенному при поддержке ЮНИСЕФ, начиная с 2020 года уже 62 миллиона детей оказались затронуты опасностями, связанными с изменением климата, такими как засухи, наводнения, циклоны и другие экстремальные погодные явления. Это число приближается к общей численности населения нескольких стран G7, таких как Великобритания, Франция или Италия.

Несмотря на то, что эти дети практически никак не повлияли на изменение климата, именно они сталкиваются с наиболее серьезными потерями. Более того, за последние десять лет 31 миллион детей школьного возраста были вынуждены покинуть свои дома из-за климатического кризиса, причем 13 миллионов — только за последние три года.

Климатический кризис представляет собой реальную и уже присутствующую угрозу глобальной безопасности, экономическому процветанию и самой структуре наших обществ. Согласно данным Всемирного банка, воздействие изменения климата к 2050 году может обойтись мировой экономике в 7,9 трлн долл. США и привести к перемещению 216 миллионов человек в пределах их стран.

Циклоны, тайфуны, наводнения и засухи становятся все более разрушительными и интенсивными. Число бедствий, частично вызванных изменением климата, за последние 50 лет увеличилось в пять раз. Опасности, связанные с изменением климата, непосредственно приводят к перемещению населения, но также способствуют конкуренции за скудные ресурсы и ставят под угрозу хрупкий мир во многих уголках планеты. Более 70 процентов беженцев и внутренне перемещенных лиц, вынужденных оставить свои дома из-за конфликтов и насилия, изначально прибыли из мест, где последствия изменения климата наиболее заметны.

В совокупности эти пересекающиеся кризисы изменения климата, перемещения населения и конфликтов оказывают глубокое воздействие на возможности получения образования для миллионов детей и подростков во всем мире.

В преддверии переговоров по вопросам изменения климата, которые пройдут в этом году в Дубае (КС-28), и Глобального форума по вопросам беженцев в Женеве нам следует объединить усилия в области борьбы с изменением климата и в области образования. Эти усилия станут нашими инвестициями в человечество, нашу планету и наше будущее.

С этой целью ECW призывает доноров, частный сектор и других ключевых партнеров срочно привлечь 150 млн долл. США по линии дополнительных ресурсов. Эти ресурсы станут важным вкладом в достижение общей цели ECW по мобилизации 1,5 млрд долл. США для осуществления стратегического плана Фонда на 2023–2026 годы.

Мы все знаем, что инвестиции в образование окупаются многократно. Долгосрочные инвестиции в человеческий капитал, включая образование, профессиональную подготовку, а также общее здоровье и благополучие, в 10 раз более эффективны, чем инвестиции в физический капитал. Инвестируя в образование сегодня, мы инвестируем в экономическое и социальное процветание завтра, мы инвестируем в прекращение перемещения населения и искоренение голода, мы инвестируем в лучший мир и будущее детей.

Климатический кризис угрожает положить конец человеческой цивилизации, какой мы ее знаем сегодня. Поэтому настало время заняться этим вопросом. И образование играет в его решении ключевую роль. Обеспечивая непрерывность обучения для наиболее уязвимых детей — и объединяя усилия по обеспечению качественного образования с действиями по борьбе с изменением климата, — мы можем вооружить целое поколение, которое позже присоединится к борьбе с изменением климата, навыками адаптации к меняющейся окружающей среде и проложить путь к лучшему будущему.

Из эпицентра бури мы призываем новых и существующих доноров поддержать нас. Мы призываем вас действовать: прямо здесь и прямо сейчас. Вы готовы принять этот вызов? ///ООН Туркменистан, 6 декабря 2023 г.