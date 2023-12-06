News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Климатический кризис — это также кризис образования

Климатический кризис — это также кризис образования

By


Достопочтенный Гордон Браун и Ясмин Шериф
В преддверии переговоров по вопросам изменения климата в рамках КС-28 в Дубае фонд «Образование не может ждать» призывает доноров срочно мобилизовать больше ресурсов в целях расширения жизненно важного доступа к качественному образованию для детей, затронутых кризисом
«Единственный язык, который понимает весь мир, — писал Эглантайн Джебб, основатель организации Save the Children, — это крик ребенка». При этом появляется все больше доказательств тому, что дети — это не только невинные жертвы конфликта, чьи просьбы должны быть услышаны, но и наиболее уязвимая перед лицом изменения климата группа населения.
Климатический кризис — это также и кризис образования. Непосредственно здесь и сейчас изменение климата лишает миллионы детей и подростков права на получение образования, права на игру и права чувствовать себя в безопасности.
В Пакистане в прошлом году смертельные наводнения разрушили или повредили более 26 000 зданий школ. В результате более 600 000 девочек-подростков подверглись более высокому риску досрочного прекращения обучения, гендерного насилия и ранних браков. В Эфиопии такие девочки, как Меллион, голодают и рискуют навсегда оставить школу из-за продолжающейся засухи.
Несмотря на то, что климатический кризис угрожает правам каждого человека на планете, основную тяжесть его воздействия испытывают на себе наиболее уязвимые девочки и мальчики, которые уже живут в условиях затяжных кризисов из-за вооруженных конфликтов, принудительного перемещения и прочих кризисов. Для этих детей и их сообществ изменение климата уже является пугающей реальностью, которая проводит ту самую черту между жизнью и смертью, между войной и миром, между шансом учиться или остаться без образования.
Сегодня во всем мире более 224 миллионов детей, пострадавших от кризиса, срочно нуждаются в поддержке в области обучения. Согласно новому анализу «Образование не может ждать» (ECW), глобального фонда по вопросам образования в условиях чрезвычайных ситуаций и затяжных кризисов, проведенному при поддержке ЮНИСЕФ, начиная с 2020 года уже 62 миллиона детей оказались затронуты опасностями, связанными с изменением климата, такими как засухи, наводнения, циклоны и другие экстремальные погодные явления. Это число приближается к общей численности населения нескольких стран G7, таких как Великобритания, Франция или Италия.
Несмотря на то, что эти дети практически никак не повлияли на изменение климата, именно они сталкиваются с наиболее серьезными потерями. Более того, за последние десять лет 31 миллион детей школьного возраста были вынуждены покинуть свои дома из-за климатического кризиса, причем 13 миллионов — только за последние три года.
Климатический кризис представляет собой реальную и уже присутствующую угрозу глобальной безопасности, экономическому процветанию и самой структуре наших обществ. Согласно данным Всемирного банка, воздействие изменения климата к 2050 году может обойтись мировой экономике в 7,9 трлн долл. США и привести к перемещению 216 миллионов человек в пределах их стран.
Циклоны, тайфуны, наводнения и засухи становятся все более разрушительными и интенсивными. Число бедствий, частично вызванных изменением климата, за последние 50 лет увеличилось в пять раз. Опасности, связанные с изменением климата, непосредственно приводят к перемещению населения, но также способствуют конкуренции за скудные ресурсы и ставят под угрозу хрупкий мир во многих уголках планеты. Более 70 процентов беженцев и внутренне перемещенных лиц, вынужденных оставить свои дома из-за конфликтов и насилия, изначально прибыли из мест, где последствия изменения климата наиболее заметны. 
В совокупности эти пересекающиеся кризисы изменения климата, перемещения населения и конфликтов оказывают глубокое воздействие на возможности получения образования для миллионов детей и подростков во всем мире.  
В преддверии переговоров по вопросам изменения климата, которые пройдут в этом году в Дубае (КС-28), и Глобального форума по вопросам беженцев в Женеве нам следует объединить усилия в области борьбы с изменением климата и в области образования. Эти усилия станут нашими инвестициями в человечество, нашу планету и наше будущее.
С этой целью ECW призывает доноров, частный сектор и других ключевых партнеров срочно привлечь 150 млн долл. США по линии дополнительных ресурсов. Эти ресурсы станут важным вкладом в достижение общей цели ECW по мобилизации 1,5 млрд долл. США для осуществления стратегического плана Фонда на 2023–2026 годы.
Мы все знаем, что инвестиции в образование окупаются многократно. Долгосрочные инвестиции в человеческий капитал, включая образование, профессиональную подготовку, а также общее здоровье и благополучие, в 10 раз более эффективны, чем инвестиции в физический капитал. Инвестируя в образование сегодня, мы инвестируем в экономическое и социальное процветание завтра, мы инвестируем в прекращение перемещения населения и искоренение голода, мы инвестируем в лучший мир и будущее детей.
Климатический кризис угрожает положить конец человеческой цивилизации, какой мы ее знаем сегодня. Поэтому настало время заняться этим вопросом. И образование играет в его решении ключевую роль. Обеспечивая непрерывность обучения для наиболее уязвимых детей — и объединяя усилия по обеспечению качественного образования с действиями по борьбе с изменением климата, — мы можем вооружить целое поколение, которое позже присоединится к борьбе с изменением климата, навыками адаптации к меняющейся окружающей среде и проложить путь к лучшему будущему.
Из эпицентра бури мы призываем новых и существующих доноров поддержать нас. Мы призываем вас действовать: прямо здесь и прямо сейчас. Вы готовы принять этот вызов? ///ООН Туркменистан, 6 декабря 2023 г.

 

 

 

Related posts:

  1. Саммит по трансформации образования – глобальный момент истины
  2. Мировой кризис – почему это касается каждого из нас?
  3. Совместные программы, Национальный климатический фонд и достижения агентств ООН в Туркменистане – из выступления Постоянного Координатора ООН в Туркменистане Дмитрия Шлапаченко на конференции в ИМО МИД
  4. ЮНИСЕФ, Министерство образования и молодежь предпринимают совместные действия по преобразованию образования
  5. Летнее время — время детей: Меджлис Милли Генгеша, Министерство образования и ЮНИСЕФ объединяют усилия для повышения осведомленности о правах ребенка
  6. ООН и Министерство образования укрепляют устойчивость к восприятию риска школьников и молодежи для обеспечения экологической безопасности
  7. Организация Объединенных Наций напоминает, что Афганистан по–прежнему переживает серьезный гуманитарный кризис – в этом году для оказания помощи афганцам требуется 4,6 миллиарда долларов
  8. Уровень удовлетворенности жизнью в Восточной Европе не изменился, несмотря на кризис
  9. Развитие Всемирной программы образования в области прав человека обсудят на Самаркандском глобальном форуме
  10. Молодежная конференция по вопросам изменения климата дает возможность будущим лидерам Туркменистана
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan