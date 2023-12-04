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Страны Центральной Азии представили мировому сообществу Региональную стратегию по адаптации к изменению климата

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Страны Центральной Азии на климатическом саммите ООН в Дубае представили Региональную стратегию по адаптации к изменению климата в Центральной Азии, которая была одобрена всеми странами Центральноазиатского региона, сообщает Региональный Экологический Центр Центральной Азии.

Кристина Вигилайн, отдел климата и безопасности Федерального министерства иностранных дел Германии, поздравила страны ЦА с завершением Региональной стратегии по адаптации, которая позволит позитивно решить вопросы национальной и международной безопасности перед вызовами изменения климата.

Комментируя значимость данного события, исполнительный директор Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА) Зафар Махмудов, заявил, что данная стратегия дает для стран широкие возможности на фоне акцентирования международным сообществом решение климатических проблем с учетом регионального подхода.

По мнению Зафарова, региональный подход дает возможность адаптироваться на уровне региона и расширить сотрудничество.

Региональная стратегия по адаптации к изменению климата выражает понимание правительствами стран ЦА общей проблемы изменения климата, которую необходимо решать на уровне региона и вырабатывать адаптационные меры.

Центральная Азия является регионом наиболее подверженным климатическим изменениям в Евразии, и повышение устойчивости к растущему климатическому влиянию является приоритетом для обеспечения общего процветания в регионе. Среднегодовые температуры по региону, начиная с середины 20-го века, выросли от 0,5°C на юге до 1,6°C на севере, а последствия таких изменений варьируются от таяния ледников на возвышенностях до засух и наводнений в долинах.///nCa, 4 декабря 2023 г. (Фото – РЭЦЦА)

 

 

 

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