Представители министерств иностранных дел и парламентарии стран Центральной Азии подчеркнули важность сотрудничества в решении экологических проблем региона

3 декабря в Дубае (ОАЭ) состоялась 10-я встреча представителей МИД и Парламентариев стран Центральной Азии на площадке СОР28, сообщает Региональный Экологический Центр Центральной Азии.

Модератором сессии – Икромом Назаровым, консультантом РЭЦЦА было обозначено несколько задач, стоящих перед странами региона.

Первый – обмен опытом, совершенствование законодательства и реализация климатической политики в странах региона.

Второе – обмен информацией о прогрессе в реализации взятых на себя климатических обязательств.

Третье – дальнейшие перспективы развития регионального диалога в области климатической политики.

Четвертое – доведение объективной информации по изменению климата, адаптации смягчению его последствий до сведения лиц, принимающих решения.

Открывая сессию, региональный менеджер программ германского общества технического сотрудничества GIZ Торстен Брецина подчеркнул важность сотрудничества стран ЦА для достижения общих целей, в частности, он отметил создание региональной стратегии по адаптации к изменению климата, которая была согласована на площадке СОР28.

По его словам, Германия и в дальнейшем будет оказывать финансовую, техническую, образовательную и экспертную помощь центральноазиатским партнерам. «В конечном итоге все принимаемые меры приведут к повышению эффективности по борьбе с изменением климата в Центральной Азии», – подчеркнул он.

В свою очередь исполнительный директор РЭЦЦА Зафар Махмудов высоко оценил документ «Голос Центральной Азии», как совместное региональное заявление от имени правительств стран региона и отметил приверженность каждой страны ЦА к выполнению ее обязательств в рамках Парижского соглашения. «Так, Казахстан планирует достичь углеродной нейтральности к 2060 году, Кыргызстан – к 2050 году. Несмотря на то, что доля Таджикистана в глобальном объеме выбросов парниковых газов очень мала, так как более 98% электроэнергии генерируется из возобновляемых источников энергии, страна намерена сократить выбросы парниковых газов к 2030 году на 60-70% от уровня 1990 года. Туркменистан предпринимает значительные практические усилия по выполнению мер по митигации и адаптации. В 2022 году Постановлением Президента Туркменистана страна приняла определяемый на национальном уровне вклад (ОНУВ) по достижению целей Парижского соглашения. Узбекистан планирует сократить выбросы парниковых газов на единицу ВВП на 35% к 2030 году и удвоить показатели энергоэффективности экономики», – уточнил Зафар Махмудов.

Сегодня все понимают, что ни одна страна не сможет в одиночестве противостоять климатическим вызовам, – также констатировал депутат Мажилиса парламента РК Ерболат Сатыбалдин. Он рассказал о мерах предпринимаемых в этом направлении Казахстаном, в том числе, затронул вопрос об урегулировании на законодательном уровне процессов адаптации к изменению климата в четырех наиболее уязвимых секторах – это водные ресурсы, сельское хозяйство, лесное хозяйство и сокращение риска стихийных бедствий. В частности, Ерболат Сатыбалдин отметил, что одной из новелл обновленного Экологического кодекса, является введение классификации «зеленых» проектов, подлежащих финансированию через «зеленые» облигации и «зеленые» кредиты.

«Тема «зеленого водорода» уже становится одной из стратегических направлений нашей страны. Глава нашего государства К. Токаев в своем последнем Послании народу Казахстана поручил развивать водородную генерацию, а мы в Парламенте уже подумываем о законодательном регулировании этого вопроса», – сообщил Ерболат Сатыбалдин.

Парламентарий Кыргызстана Жаныбек Кыдыкбаев рассказал, что Кыргызстан сегодня активно ведет системную работу по интеграции вопросов гендерного равенства стратегических документов на всех уровнях, в том числе касающихся изменения климата. Он уточнил, что Кыргызстан принял закон о государственных гарантиях и равных правах и возможностях для мужчин и женщин.

«Кыргызская республика готова сотрудничать с нашими партнерами, а также региональными и международными, для достижения общих целей устойчивого развития и поддерживать все инициативы, направленные на борьбу с изменением климата», – подчеркнул Жаныбек Кыдыкбаев.

Еще одну важную проблему – таяния ледников затронул депутат из Таджикистана Идизода Файзали. «Ледники являются важным компонентом гидрологического цикла, их ускоренное таяние оказывает серьезное воздействие на климат окружающую среду, здоровье человека и устойчивое развитие», – заметил он. Идизода Файзали сообщил, что на эту тему Таджикистан проведет международную конференцию высокого уровня в 2025 году.

Депутат из Туркменистана Азат Сейдибаев отметил положительное влияние формата встречи, предусматривающих работу МИД и парламентариев. «Проведение диалога в таком формате, направленном на совершенствование законодательной деятельности адаптации и смягчения последствий изменений климата, ознакомление с информацией и анализом международных экспертов, помогло нам в определении предстоящих задач, а также развитии сотрудничества в этой области», – обозначил он.

Все участники сессии выразили уверенность о дальнейшем сотрудничестве в вопросах адаптации к изменению климата и смягчению последствий этих изменений. ///РЭЦЦА, 3 декабря 2023 г.