ОБСЕ организовала в Туркменистане семинары по эффективному ведению переговоров

Более сорока молодых и будущих дипломатов приняли участие в организованных ОБСЕ учебных семинарах по эффективному ведению переговоров, которые состоялись с 29 ноября по 1 декабря 2023 года в Ашхабаде.

Центр ОБСЕ в Ашхабаде организовал семинары с целью ознакомить молодых и будущих дипломатов Туркменистана с передовым опытом и механизмами ОБСЕ в области предотвращения и раннего предупреждения конфликтов и обучить их знаниям и навыкам, необходимым для ведения эффективных переговоров и совершенствования их дипломатического мастерства.

“Эти учебные курсы, которые мы успешно проводим на протяжении многих лет, зарекомендовали себя в качестве отличного метода обучения,” – сказал Уильям Лиф, Советник по политическим вопросам Центра ОБСЕ в Ашхабаде.

“В мире, который становится все более взаимосвязанным, умение вести эффективные переговоры обретает особое значение, и этот учебный курс ставит своей целью вооружить участников инструментами, необходимыми для того, чтобы ориентироваться в сложностях международной дипломатии”, – добавил Лиф.

Доктор Сами Фалтас из Нидерландов рассказал участникам о дипломатических переговорах и предложил обсудить качества профессионального переговорщика. Особое внимание было уделено многосторонним переговорам, их видам и инструментам. Участники также отработали навыки дипломатии и ведения переговоров и приняли участие в упражнении-моделировании по многосторонним переговорам.

“Знания и опыт, полученные в ходе этих семинаров, позволят молодым и будущим дипломатам внести более эффективный вклад в усилия нейтрального Туркменистана по укреплению региональной безопасности”, – подчеркнул Уильям Лиф.

В семинаре для молодых дипломатов приняли участие 14 сотрудников Министерства иностранных дел Туркменистана, а в семинаре для будущих дипломатов – 27 студентов старших курсов, обучающихся по специальности “Международные отношения и право” в Институте международных отношений МИД Туркменистана и Международном университете гуманитарных наук и развития. ///ОБСЕ Ашхабад, 1 декабря 2023 г.