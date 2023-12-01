Страны Центральной Азии приняли участие в Ташкентской конференции посвященной обеспечению региональной безопасности в условиях глобализации

В Академии Вооруженных Сил Республики Узбекистан в Ташкенте прошла V международная научно-теоретическая конференция на тему «Основные тенденции обеспечения региональной безопасности в условиях глобализации», сообщает Министерство Обороны Узбекистана

На конференции, организованной в сотрудничестве с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), приняли участие военные атташе, аккредитованные в Узбекистане, представители научно-исследовательских и высших военных образовательных учреждений Узбекистана, Азербайджана, Турции, Белоруси, Германии, Индии, Италии, Казахстана, Китая, Южной Кореи, Кыргызской Республики, Пакистана, России, Таджикистана и Туркменистана, а также делегаты от ООН, Организации тюркских государств, ОБСЕ, Международного комитета Красного креста и Красного полумесяца, ведущих мировых центров стратегических исследований, Региональной антитеррористической структуры ШОС, секретариата Совета министров обороны государств-участников СНГ.

Выступивший на конференции начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Узбекистана генерал-майор Шухрат Холмухамедов особо отметил, что Узбекистан, поддерживая принцип «неделимости безопасности», ведет активную внешнеполитическую деятельность, направленную на обеспечение суверенитета стран мира, смягчение угроз мировой и региональной безопасности, предотвращение военных конфликтов, а также укрепление всестороннего сотрудничества с соблюдением правил ведения боевых действий и норм международного гуманитарного права.

Он также выразил уверенность, что данная конференция станет эффективной площадкой для выработки взаимосогласованных подходов, которые послужат укреплению региональной безопасности и стабильности.

В ходе форума были заслушаны лекции представителей академических и экспертно-аналитических кругов по актуальным вопросам обеспечения безопасности в регионе, поиску новых возможностей и разработке эффективных подходов к решению актуальных задач.

В ходе конференции были обсуждены следующие темы:

новые тенденции и перспективы регионального сотрудничества в сфере безопасности и совместного развития,

роль Вооружённых Сил в предотвращении региональных военных конфликтов и постконфликтном регулировании с учётом технологического развития в XXI веке,

формирование и разработка общих подходов против различных угроз региональной безопасности и государственным границам,

экологические проблемы и их влияние на региональную безопасность,

развитие искусственного интеллекта и нейронных сетей и важные аспекты обеспечения региональной безопасности.

Прочитанные лекции и тезисы, подготовленные участниками по активизации механизмов регионального сотрудничества по вопросам безопасности, налаживанию сотрудничества в борьбе с рисками и угрозами, а также вопросам, связанным с данной темой, будут опубликованы в сборнике материалов конференции. ///nCa, 1 декабря 2023 г.