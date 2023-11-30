Победители конкурсов Европейского Союза из Центральной Азии знакомятся с латвийским опытом продвижения энергоэффективности

Студенты, молодые ученые и специалисты, а также представители самых энергоэффективных школ из стран Центральной Азии (ЦА) находятся с визитом в Латвии в рамках недельной ознакомительной поездки «Продвижение энергоэффективности – опыт Латвии». Всего в мероприятии по приглашению Европейского Союза (ЕС) принимают участие 12 представителей из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Это – победители конкурсов ЕС #Reels4SustainableEnergy и на лучший дизайн мурала на тему устойчивой энергетики, а также представители средних школ, признанных самыми энергоэффективными среди школ столиц ЦА.

В ходе поездки с 27 ноября по 1 декабря 2023 года, организованной финансируемым ЕС проектом «Устойчивые энергетические связи в Центральной Азии (SECCA)», участники знакомятся с успешными примерами латвийских практик энергоэффективности (ЭЭ) и энергосбережения, реализуемых государственным и частным секторами.

«Энергоэффективность прежде всего» — это руководящий принцип энергетической политики ЕС, дополняющий другие цели ЕС, особенно в области устойчивости, климатической нейтральности и «зеленого» роста. Этот принцип подчеркивает необходимость сокращения потребления ископаемого топлива и производства только действительно необходимого объема энергии. Сокращение спроса на энергию, в свою очередь, может помочь контролировать уровень инвестиций, необходимых для перехода к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ).

Латвия, государство-член ЕС, продемонстрировала устойчивый прогресс в достижении своих национальных энергетических и климатических целей. Согласно данным официальной статистики Латвии (2023), по сравнению с 2021 годом валовое потребление природного газа в 2022 году сократилось на 28,2 %. Наряду со снижением использования природного газа объем выбросов CO2 в стране за последнее десятилетие снизился на 40 %, а доля ВИЭ в валовом потреблении энергии достигла 43,3 %. Латвия занимает третье место в ЕС по доле ВИЭ в конечном потреблении.

Обращаясь к участникам мероприятия, ключевой эксперт SECCA Илзе Пуриня сказала: «Эта ознакомительная поездка – ваша заслуженная награда, и я рада приветствовать вас в Латвии! Отрадно видеть, что все больше и больше молодых людей участвуют в экологических и климатических мероприятиях. Основной целью организации этой поездки является поддержка молодежи и людей, которые обучают молодежь, в получении новых знаний и навыков для перехода к «зеленой» энергетике. Я надеюсь, что этот опыт вдохновит вас на дальнейшую работу и исследования и, таким образом, внесет вклад в устойчивое будущее ваших стран».

В ходе ознакомительной поездки участники встречаются со специалистами Министерства экономики Латвии, Рижского энергетического агентства, Рижского технического университета, Университета будущих инженеров, а также посетили полигон твердых бытовых отходов Гетлини, Огрскую библиотеку, Огрскую государственную гимназию, Центр энергоэффективности «Electrum», компанию «Cleantech Latvia», концертный зал «Дзинтари». Принимающие организации представляют свой опыт продвижения ЭЭ, реализуемый посредством различных мероприятий, включая реновацию зданий, устойчивое строительство, эффективное использование ресурсов, взаимодействие с общественностью, обучение студентов и вовлечение их в инновационные процессы, а также поддержку стартапов. ///SECCA, 29 ноября 2023 г.