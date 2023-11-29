Туркменистан и Китай подтверждают курс на укрепление всестороннего стратегического партнёрства

29 ноября 2023 года состоялась встреча Заместителя Председателя Кабинета Министров, Министра иностранных дел Туркменистана Рашид Мередова с Членом Постоянного Комитета Политбюро ЦК КПК, Вице-премьером Государственного совета Китайской Народной Республики Дин Сюэсян, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом.

В ходе встречи Р.Мередов отметил, что туркмено-китайские отношения всестороннего стратегического партнерства динамично развиваются по широкому спектру направлений и определяющую роль в активизации двустороннего взаимодействия между двумя странами играют контакты на высшем уровне.

Было констатировано, что одним из приоритетных направлений двустороннего взаимодействия является энергетическое сотрудничество и в этой связи отмечена важность работы Совместной рабочей группы по газовому сотрудничеству.

Стороны обсудили вопросы оказания содействия установлению взаимовыгодных связей между заинтересованными компаниями и деловыми кругами, расширения и углубления производственной кооперации двух стран.

В этом контексте, была обсуждена возможность создания туркмено-китайского Делового Совета, который мог бы стать действенным инструментом для решения важных вопросов двустороннего экономического сотрудничества с участием деловых кругов двух стран.

Как было отмечено, потенциальными направлениями экономического сотрудничества являются инвестиционная сфера, цифровые и высокие технологии, химическая промышленность, космос и сельское хозяйство.

Также собеседники обсудили возможности расширения сотрудничества в области транспорта и логистики, а также в культурно-гуманитарной сфере. ///МИД Туркменистана, 29 ноября 2023 г.