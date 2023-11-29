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Туркменистан и Азербайджан обсуждают энергетическое сотрудничество – в Ашхабаде открыт офис компании SOCAR

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В рамках рабочего визита в Туркменистан министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и президент Государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR Ровшан Наджаф встретились с заместителем Председателя Кабинета министров по нефтегазовому сектору Батыром Амановым.

В ходе встречи обсуждены следующие ключевые вопросы двустороннего энергетического сотрудничества, включая:

– Текущее состояние сотрудничества в области энергетического обмена;
– Совместная разведка углеводородных ресурсов на месторождении “Достлуг” и потенциал участия SOCAR в разработке месторождений Туркменистана.

Также, 28 ноября, в Ашхабаде с участием министра экономики Джаббарова и президента SOCAR Ровшан Наджафа состоялось торжественное открытие представительства компании SOCAR.

«Это событие свидетельствует о нашей уверенности в долгосрочном сотрудничестве с Туркменистаном, предполагающем взаимную выгоду в энергетическом секторе для обеих стран», – прокомментировал в соцсетях Джаббаров.///nCa, 29 ноября 2023 г.

 

 

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