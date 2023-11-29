Туркменистан и Азербайджан намерены наращивать всестороннее сотрудничество

28 ноября 2023 года Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился с Министром экономики Азербайджана Микаил Джаббаровым, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом.

Собеседники констатировали динамичный характер развития дружественных отношений между Туркменистаном и Азербайджаном. В этой связи отмечена особая роль встреч и переговоров на высшем уровне в деле укрепления политико-дипломатического диалога.

Министры подчеркнули значимость состоявшегося сегодня в Ашхабаде 7-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству, в ходе которого рассмотрен широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия.

В рамках обсуждения путей развития торгово-экономического сотрудничества был констатирован неуклонный рост товарооборота. При этом обозначена необходимость поиска новых форм партнерства и готовность сторон предпринять дальнейшие шаги по расширению торговых связей.

В процессе переговоров было уделено особое внимание взаимодействию в топливно-энергетическом секторе. В частности, состоялся обмен мнениями по нынешней ситуации поставок туркменского газа в Азербайджан и их перспективам. Наряду с этим обсуждены возможности поставок туркменской электроэнергии в Азербайджан.

По линии налаживания транспортно-транзитных узлов отмечен рост регулярных грузоперевозок по различным видам транспорта. При этом подчеркивалась необходимость широкого использования возможностей морских портов.

Также рассмотрены перспективные направления в сфере связи и коммуникаций.

Культурно-гуманитарное сотрудничество выделено в качестве важного звена развития двусторонних связей. В этой связи было обсуждено проведение совместных праздничных мероприятий, посвященных 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги.

Стороны были едины во мнении, что общность духовных, культурных и исторических традиций и ценностей создают основу для развития отношений по многим направлениям. ///МИД Туркменистана, 28 ноября

Состоялось заседание Межправительственной туркмено- азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству

28 ноября 2023 года в Ашхабаде состоялось 7-ое заседание Межправительственной туркмено-азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству.

На заседании делегацию Туркменистана возглавил Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Батыр Атдаев, делегацию Республики Азербайджан – Министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров.

В ходе заседания обсуждался ход выполнения министерствами и ведомствами двух стран решений 6-го заседания Комиссии, а также текущее состояние и перспективы расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества. При этом была отмечена положительная динамика роста товарооборота между двумя странами.

Стороны договорились активизировать сотрудничество в энергетической и нефтегазовой сферах, в химической отрасли, в области транспорта и коммуникаций, сельского хозяйства и пищевой промышленности, охраны окружающей среды, градостроительства и архитектуры, а также в гуманитарной сфере.

Достигнута договоренность по активному участию представителей частного сектора двух стран в бизнес мероприятиях, проводимых на территории Туркменистана и Азербайджана.

Участники заседания констатировали высокий уровень развития сотрудничества в газовой промышленности между государственным концерном «Туркменгаз» и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и приветствовали открытие представительства SOCAR в городе Ашхабад.

По итогам заседания подписан Протокол 7-го заседания Межправительственной туркмено-азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству.

Стороны договорились провести 8-ое заседание Комиссии в городе Баку. ///МИД Туркменистана, 28 ноября 2023 г.