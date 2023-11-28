Специалисты агентства морского и речного транспорта Туркменистана приняли участие в Каспийских учениях по реагированию на ЧС

14 ноября 2023 года состоялись пятые онлайн учения «Каспийское море АЛЬФА/БРАВО» по реагированию на чрезвычайные ситуации, сообщает агентство морского и речного транспорта Туркменистана «Turkmendeňizderyaýollary».

Учения были организованы временным Секретариатом Тегеранской конвенции (ВСТК) при участии Национальных органов прикаспийских стран в рамках Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря (Тегеранская конвенция) и Протокола о региональной готовности, реагировании и сотрудничестве в случае инцидентов, вызывающих загрязнение нефтью (Актауский протокол). Эти документы служат правовой основой для регионального сотрудничества по борьбе с загрязнением морской среды в результате аварий.

Учения проводились под руководством представителя ответственной организации по реализации Актауского протокола в Туркменистане, начальником Службы капитана морского порта Администрации Государственного надзора за судоходством при Агентстве «Туркмендениздеряеллары», а модератором выступил г-н Матеуш Бенько из Временного Секретариата ТК.

Целью учений стало ознакомление ответственного персонала с использованием шаблонов отчетности POLREP (отчет о загрязнении), тестирование линий связи для представления отчетности, запроса и оказания помощи, а также проверка готовности сторон к реагированию на ЧС.

Согласно сценарию учений, Туркменистан направил отчет об инциденте, вызвавшем загрязнение нефтью (POLREP), а также запрос о содействии официальным контактам Сторон по Актаускому протоколу на английском и русском языках.

В результате, прикаспийские страны, получившие PolRep (отчет о загрязнении) оперативно откликнулись на призыв о помощи.

Актауский протокол был принят и подписан на третьей сессии Конференции Сторон Тегеранской Конвенции в Актау, Казахстан, 12 августа 2011 года. Это первый протокол, ратифицированный всеми прикаспийскими странами и вступивший в силу 25 июля 2016 года. ///nCa, 28 ноября 2023 г.