ЕЭК ООН: Государства СПЕКА договорились о создании многостороннего целевого фонда и приняли дорожную карту по цифровизации Транскаспийского транспортного коридора

Собравшись впервые с момента создания Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в 1998 году, главы государств и правительств государств – участников СПЕКА приняли Бакинскую декларацию. Декларация одобряет дорожную карту по цифровизации мультимодального обмена данными и документами вдоль Транскаспийского транспортного коридора и приветствует планы по созданию специального многопартнерского трастового фонда СПЕКА.

Саммит ознаменовал окончание Недели СПЕКА, организованной Азербайджаном в качестве председателя в 2023 году по случаю 25-летия Программы.

“Мы живем в мире, который становится все более взаимосвязанным, а экономические возможности и вызовы выходят за рамки границ. Программа СПЕКА признает эту реальность, направленную на стимулирование экономического роста, сокращение неравенства и повышение процветания региона. В ней уделяется большое внимание трансграничному сотрудничеству, упрощению процедур торговли и гармонизации экономической политики. Учитывая разнообразие нашего региона, такое сотрудничество необходимо для полного раскрытия его экономического потенциала”, – отметил Микаил Джаббаров, министр экономики Азербайджана.

Рассматривая перспективы региона СПЕКА на ближайшие 25 лет, исполнительный секретарь ЕЭК ООН Татьяна Молчан подчеркнула ее устойчивый экономический динамизм, растущее образование и расширение рабочей силы, улучшенную инфраструктуру и разнообразную обеспеченность ресурсами.

“Обладая такими характеристиками, регион может рассчитывать на более благополучное будущее, где сотрудничество будет способствовать устойчивому процветанию. Эти позитивные тенденции и возможности требуют еще большего регионального сотрудничества, опирающегося на мощную многостороннюю платформу, практические инструменты и прочные партнерские отношения. Одним из таких инструментов является многопартнерский целевой фонд СПЕКА под эгидой ООН. Но помимо Фонда, крайне важно сделать СПЕКА связующей платформой для более широкого круга партнеров, включая соседние страны, ключевые региональные организации и международные финансовые институты”, – сказала г-жа Молчан.

Цифровизация Транскаспийского транспортного коридора

Подчеркивая важность Транскаспийского торгово-транспортного коридора как одного из наиболее эффективных и устойчивых соединений между Азией и Европой, участники Недели СПЕКА призвали к улучшению транспортного сообщения по всему коридору путем усиления эффективных коммуникаций между транспортными компаниями, экспедиторами грузов, логистическими центрами и национальными операторами.

Одобренная на саммите Дорожная карта по цифровизации мультимодального обмена данными и документами вдоль Транскаспийского транспортного коридора поможет обеспечить бесперебойный обмен данными в режиме реального времени по цепочкам поставок и повысить эффективность перевозок с использованием цифровых стандартов ООН и правовых инструментов в государствах-участниках СПЕКА к 2027 году.

Дорожная Карта предусматривает, среди прочего, использование цифровых стандартов для обеспечения функциональной совместимости данных между различными видами транспорта и внедрение интеллектуальных транспортных решений, включая международную систему eTIR, основанную на Конвенции МДП ЕЭК ООН.

В ней также подчеркивается участие в оперативном обмене данными по цепочке поставок между предприятиями (B2B), функциональная совместимость информации о мультимодальных перевозках, приведение систем портового сообщества в соответствие со стандартами СЕФАКТ ООН и использование eCMR на основе Конвенции ЕЭК ООН по КДПГ (Конвенция о договоре международной перевозки грузов автомобильным транспортом).

Реализация дорожной карты потребует мощного компонента по наращиванию потенциала, приносящего пользу как государственному, так и частному секторам стран-участниц СПЕКА. Рабочие группы СПЕКА по торговле, транспорту и инновациям будут задействованы для усиления работы в поддержку этой инициативы.

Видение более устойчивого региона СПЕКА

Неделя СПЕКА в Баку также стала временем размышлений о будущем региона СПЕКА и роли программы в будущем.

Одной из ключевых тем для региона является энергетическая связуемость и переход к более экологичным источникам энергии. “Центральная Азия и более широкий Евразийский регион обладают значительным потенциалом возобновляемых источников энергии, особенно в области солнечной и ветровой энергетики. Использование этого потенциала является не только экологическим императивом, но и стратегической экономической возможностью”, – отметил Дмитрий Мариясин, заместитель исполнительного секретаря ЕЭК ООН.

Участники Недели СПЕКА также обсудили ряд вопросов, связанных с экологической устойчивостью, взаимосвязью водных ресурсов и энергетики и последствиями изменения климата для региона. Были обсуждены такие темы, как необходимость укрепления сотрудничества по трансграничным водам, проблемы миграции, вызванные изменением климата, и важность сотрудничества на уровне городов. Среди конкретных предложений, выдвинутых в течение недели, было создание Форума городов в рамках СПЕКА.

Особое внимание в ходе дискуссий в течение недели уделялось гендерному равенству: участники подчеркивали необходимость ускорения достижения гендерного равенства и расширения экономических прав и возможностей женщин как средства преобразований в регионе СПЕКА.

Для того чтобы регион полностью реализовал свой потенциал, необходимо обеспечить равное участие женщин в региональной экономике, рабочей силе и за столом принятия решений. Амбиции преобразований с большей вероятностью увенчаются успехом, если гендерное равенство станет центральной чертой этих преобразований, отметила г-жа Садагат Гахраманова, председатель Рабочей группы СПЕКА по гендерным вопросам и целям устойчивого развития. ///ЕЭК ООН, 24 ноября 2023 г.