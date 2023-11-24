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Туркменские Авиалинии и немецкая авиакомпания Hahn Air расширяют связи

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Немецкая авикомпания Hahn Air приветствует Turkmenistan Airlines в своем портфеле ведущих партнеров. Рейсы туркменской авиакомпании доступны в Глобальной дистрибьюторской системе GDS (международная система бронирования) под кодом H1 Hahn Air Systems, сообщает пресс-служба Hahn Air.

Турагенты на 190 рынках по всему миру могут забронировать авиаперевозчика Туркменистана с помощью стандартного процесса бронирования и оформить билеты на основании документа HR-169, защищающего от банкротства.

Туркменские авиалинии, базирующаяся в аэропорту Ашхабада (ASB), является национальной авиакомпанией Туркменистана. Она обслуживает 20 направлений в одиннадцати странах Азии и Европы. Международные маршруты Туркменских авиалиний включают Пекин (PEK), Дели (DEL), Дубай (DXB), Франкфурт (FRA), Стамбул (IST) и Казань (KZN).

Hahn Air – немецкая авиакомпания регулярных и чартерных бизнес-перевозок. С 1999 г. она предоставляет услуги непрямой дистрибуции другим авиакомпаниям и обеспечивает тикетинговые решения для 100 000 туристических агентств на рынках в 190 странах мира. Имея 20-летний опыт работы, компания зарекомендовала себя лидером на рынке в данном сегменте. На сегодняшний день партнёрская сеть Hahn Air охватывает более 350 партнёрским перевозчикам.///nCa, 24 ноября 2023 г.

 

 

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