Посол ОАЭ укрепляет культурные и образовательные связи с туркменскими студентами

В целях укрепления культурных и образовательных связей между Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Туркменистаном посол ОАЭ в Туркменистане Ахмед Аль Хамели посетил Дипломатическую академию имени Анвара Гаргаша в Абу-Даби. В ходе своего визита посол Аль-Хамели провел диалог с туркменскими студентами и преподавательским составом Института международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана. Эта встреча была организована в рамках программы студенческого обмена, инициированной Посольством ОАЭ в Туркменистане, сообщает посольство ОАЭ.

Посол Аль-Хамели подчеркнул важность содействия культурному и образовательному обмену между ОАЭ и Туркменистаном. Он подчеркнул, что эта встреча служит важным шагом на пути укрепления сотрудничества между двумя странами в сфере образования. ///nCa, 24 ноября 2023 г. (Фото: соц.сети Посольства ОАЭ в Туркменистане)