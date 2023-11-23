Измир вошел в Десятку лучших городов 2024 года по версии Lonely Planet

Lonely Planet считает прибрежное расположение Измира значительным преимуществом. Город предлагает чудесное сочетание истории и современной культуры, вкусной и здоровой эгейской кухни и высокого качества жизни. Такие достопримечательности, как исторический базар, объекты культуры и искусства, виноградники, прекрасные пляжи и древние руины, делают Измир обязательным местом посещения. В путеводителе также рассказывается о международном Измирском фестивале, который проводится ежегодно летом, с концертами и танцевальными представлениями на таких известных площадках, как Смирна Агора. Посетителям предлагается попробовать местные вина в Урле.

Измир: расслабленный отдых для туристов

Несмотря на то, что Измир является третьим по величине городом Турции, здесь царит непринужденная атмосфера. Ежегодно он привлекает миллионы туристов, отчасти благодаря древнему Эфесу, объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО. Измир имеет почти два километра красивой береговой линии, которая простирается до шумного базара Кемеральт. Его расположение и легкий доступ к очаровательным прибрежным городам и пляжам добавляют ему популярности. Западное побережье Измира полно очаровательных деревень и знаменитых прибрежных поселений от Фочи до Урлы и от Карабуруна до полуострова Чешме.

Измир и его окрестности, основанные на кулинарных традициях Эгейского моря, предлагают разнообразные блюда Эгейского моря, свежие морепродукты и богатые мезе. В Урле, известной своими виноградниками и турецкими винами, посетители могут насладиться обедом с фермы на стол. В самом сердце полуострова Чешме, в Алачати, подают эгейские травы и морепродукты. В 2024 году Измир будет включен в справочник Türkiye Michelin, что укрепит его позиции как богатого кулинарного направления.

Сокровища Анатолии

Измир известен своими древними городами, особенно Пергамом и Сельчуком. В Пергаме, внесенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, находится вторая по величине древняя библиотека, а в Сельчуке находятся руины храма Артемиды, одного из семи чудес древнего мира, и древнего города Эфес, также внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Объект наследия. , а также известные древние резиденции, такие как базилика Святого Иоанна и Дом Девы Марии. Расположенный на зеленом склоне Сириндже недавно был включен Всемирной туристской организацией ООН в список лучших туристических деревень мира на 2023 год.

Измир — популярное место среди любителей искусства, культуры и истории. Здесь проводятся различные мероприятия и выставляются традиционное и современное искусство в галереях и музеях. Новейшей достопримечательностью города является Измирская фабрика культуры и искусства, расположенная на территории отреставрированной фабрики Алсанджак Текель конца 19 века. На фабрике также проводится главное событие города — фестиваль «Культурный маршрут Эфеса».

Измир, идеально подходящий для велосипедистов, предлагает велосипедные маршруты и отели, сертифицированные для велосипедистов. Это первый город в Турции, принявший участие ЕвроВело 8 – Средиземноморский маршрут. ///nCa, 23 ноября 2023 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)