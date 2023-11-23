Дары природы для здоровья человека – Косметические новинки и лекарственные инновации из туркменского сырья

В Центре технологий Академии наук Туркменистана продолжаются разработки препаратов для сфер медицины и косметологии на основе местного сырья.

Масло из куколок тутового шелкопряда – ценный продукт для косметологии

О последних таких научных ноу-хау в интервью газете «Нейтральный Туркменистан» рассказывает заведующая лабораторией биотехнологий Алтын Рахманова: «Одна из недавних наших разработок – это средство для ухода за кожей рук и тела, которое содержит увлажняющий компонент на основе масла, получаемого из отходов шелкопряда, при этом в качестве биологически активной добавки используются экстракты лекарственных растений. Мазь обладает противовоспалительным, увлажняющим и антиоксидантным действием с одновременным насыщением кожи кислородом. Она тонизирует, смягчает и питает кожу, улучшает кожное дыхание, не токсична и не вызывает аллергических реакций».

Натуральное кризалидное масло, получаемое из куколок тутового шелкопряда, богато биологически активными веществами, а именно: витаминный комплекс (А, D, B, E), аминокислоты, ненасыщенные жирные кислоты (линоленовая), растворимые протеины. Кризалидное масло при возрастных изменениях оно служит отличным антиоксидантом и притормозит процессы старения: кожа моментально почувствует на себе лифтинговый эффект благодаря уникальной способности кризалидного масла в разы усиливать действие эластина и коллагена, тусклой и уставшей коже оно вернёт свежесть и упругость.

При уходе за сухим типом волос и кожи головы такое натуральное масло хорошо питает и поддерживает оптимальный водный баланс.

Таким образом, на основе масла куколок тутового шелкопряда можно делать эффективные косметические маски и укрепляющие средства для волос, очищающие эмульсии, антивозврастные сыворотки, средства смягчения после пилинга, бритья и эпиляции и т.д.

Лечебная мазь из маклюры

В числе последних разработок Центра – также лечебная мазь из распространённой в Туркменистане породы деревьев – маклюры. Препарат показывает отличные результаты, уменьшая воспалительные процессы, способствуя быстрому закрытию поверхности раны.

Наиболее ценными компонентами маклюры можно считать флавоноидные соединения (эта группа веществ по строению подобна витамину P). По сути, это мощные антиоксиданты, обладающие противосклеротическими и противоканцерогенными свойствами.

Фитопродукт из флавоноидов, выделенный из соплодий маклюры, является потенциальным сырьём для создания эффективного сердечно-сосудистого средства. В народной медицине млечный сок маклюры используют для лечения различных кожных заболеваний. В медицинской промышленности многих стран из её соплодий изготавливают препараты для стимулирования сердечной деятельности, а в народной медицине используют как средство для заживления ран и лечения ревматических заболеваний. Млечный сок уменьшает болезненные проявления при болях в суставах, отложении солей, артритах и артрозах. Экстракт маклюры и масло цитронеллы оказывают антисептическое и противовоспалительное действие.

Экстракт из плодов маклюры этого растения содержит ценные витамины, аминокислоты и жирные кислоты, пектины, сапонины, дубильные вещества, обладающие заживляющим, болеутоляющим, противовоспалительным, бактерицидным свойством. Средства с маклюрой имеют накопительный эффект, поэтому максимальный результат достигается при регулярном применении.

Маклюра как лекарственное растение давно и широко применяется в народной медицине многих стран: её соком лечат зубную боль, кору и листья используют при кровотечениях, из отвара корней дерева делают примочки для устранения воспаления глаз.

Имеются сведения об эффективности масляного экстракта семян маклюры против пигментных пятен, юношеских угрей и прочих дерматологических проблем. Компресс на основе экстракта маклюры в области позвоночника и суставов приводит к уменьшению солевых отложений и болевых ощущений и повышению гибкости суставов. ///nCa, 23 ноября 2023 г.