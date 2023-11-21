Туркмено-германский бизнес-форум в Берлине – Итоги

20 ноября в Берлине под эгидой Восточного комитета немецкой экономики состоялся туркмено-германский бизнес-форум.

Форум собрал более 200 участников от Германии и Туркменистана, в том числе представителей частного сектора, Торгово-промышленной палаты Туркменистана, других государственных учреждений.

В рамках форума бизнес-круги Туркменистана провели продуктивные встречи с немецкими компаниями, обсудив важные стратегические аспекты сотрудничества.

Возрастающий интерес немецких предпринимателей к Туркменскому рынку подчеркивает потенциал для долгосрочного партнерства.

Германия, осознавая важность экономического развития азиатских стран, выражает готовность идти в ногу с динамичными рынками этого региона. Это стимулирует интерес к Туркменистану, который представляет значимость и потенциал в контексте регионального развития.

В ходе форума было подписано 19 меморандумов и контракт на 8 млн 160 тыс. евро, что является ярким подтверждением стремления обеих стран к установлению важных партнерских связей и готовности к совместным инвестиционным проектам.

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На полях форума прошли ряд встреч представителей Туркменистана с руководителями Восточного комитета немецкой экономики, всемирно известными немецкими компаниями, крупными банковскими и финансовыми учреждениями.

Вице-премьер Батыр Атдаев провел ряд конструктивных встреч, включая встречу с Михаэлем Хармсом из Восточного Экономического Комитета Германии, представителями Министерства иностранных дел Германии, а также с делегацией “Deutsche Bank”.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между бизнес-кругами обеих стран, подчеркивая важность укрепления сотрудничества.

Батыр Атдаев и Михаэль Хармс подписали меморандум о сотрудничестве между Туркменистаном и Германией, обозначая начало важного этапа сотрудничества между двумя странами в различных сферах экономики и бизнеса.

Также в рамках форума заместитель министра здравоохранения и лекарственной промышленности Туркменистана встретился с представителями “Falk Beratung GmbH” и “Siemens Healthcare”, а также с доктором Томасом Стефаном, государственным секретарем Федерального министерства здравоохранения Германии. Стороны завершили встречу подписанием меморандума о сотрудничестве.

Также, в Берлине заместитель министра текстильной индустрии Туркменистана встретился с представителями компании “Textilmaschinen”, занимающейся производством текстильных станков.

Заместитель председателя государственного комитета по водному хозяйству Туркменистана встретился с федеральным министром Германии, ответственным за эту сферу, для обсуждения наиболее актуальных вопросов в этом направлении.

В целом на полях форума прошло свыше 80 встреч с компаниями и организациями Германии. ///nCa, 21 ноября 2023 г. (по материалам Международного информационного центра Туркменистана)