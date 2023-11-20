УВКПЧ ООН провело семинар по правам человека для представителей правоохранительных органов Туркменистана

С 14 по 16 ноября Региональное отделение Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Центральной Азии (УВКПЧ) провело технический семинар для представителей правоохранительных органов по вопросам прав человека, недискриминации, защиты, подотчетности и других международных стандартов ООН в области прав человека.

Представители Министерства внутренних дел (МВД), в том числе Академии МВД, Института обороны, Института пограничной службы и Института национальной безопасности, активно участвовали, а также обсуждали интеграцию учебного пособия УВКПЧ в существующие национальные учебные программы и учебные планы учебных заведений правоохранительных органов.



«Интеграция прав человека во все уровни подготовки полиции важна и должна сочетаться с более широкими мерами по приведению законов и политики в соответствие с международными стандартами и обеспечению подотчетности и надзора», – сказал д-р Ян Арно Хессбрюгге, Советник по юридическим вопросам УВКПЧ ООН, который проводил семинар.

16 ноября д-р Хессбрюгге также провел лекцию для студентов Международного университета гуманитарных наук и развития, посвященную двум годовщинам – 30-летию Венской Всемирной конференции по правам человека и 75-летию Всеобщей декларации прав человека (ВДПЧ).

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Семинар был организован в рамках кампании “Права Человека 75”, годовой инициативы под руководством УВКПЧ ООН, посвященной 75-летию Всеобщей декларации прав человека (ВДПЧ). ///ООН Туркменистан, 17 ноября 2023 г.