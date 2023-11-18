Заседание Туркмено-Иранской Межправкомиссии завершилось подписанием трех документов, в том числе по проектам в области электроэнергетики и транспорта

17-18 ноября 2023 года в Ашхабаде состоялось 17-е заседание Межправительственной туркмено-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству. Заседание проходило под руководством сопредседателей комиссии – Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова и Министра дорожного и городского строительства Исламской Республики Иран Мехрдада Базрпаша, сообщает МИД Туркменистана.

В ходе встречи констатировано, что в настоящее время между Туркменистаном и Ираном реализуются взаимовыгодные связи по широкому спектру направлений политико-дипломатического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного характера.

Стороны отметили важную роль Межправительственной туркмено-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству в деле имплементации раннее достигнутых договорённостей.

Представители Туркменистана и ИРИ продолжили обсуждение развития двусторонних отношений в торгово-экономическом секторе, в сфере транспорта и логистики, нефтегазовой отрасли, промышленности, сельском и водном хозяйстве, в области инвестиций и стандартизации, а также проанализировали ход реализации решений предыдущего заседания Межправительственной комиссии.

В контексте наращивания сотрудничества в топливно-энергетическом секторе туркменская сторона заявила о готовности увеличения объема поставок туркменского природного газа в Исламскую Республику Иран по газопроводу «Корпедже-Курт-Куи».

В области транспорта туркменской стороной было предложено активизировать транспортно-транзитный коридор по маршруту «Китай-Казахстан-Туркменистан-Иран». В данном контексте отмечено, что у Туркменистана имеется позитивный опыт по реализации этого проекта, что позволяет сегодня констатировать о высокой результативности данного маршрута.

В деле дальнейшего развития торговых связей, туркменская сторона выдвинула предложение о создании торгово-экономических зон на отдельных участках туркмено-иранской границы.

В рамках заседания также рассмотрены вопросы развития сотрудничества между регионами двух стран, в области науки и образования, культуры, здравоохранения, спорта и туризма, охраны окружающей среды.

По итогам заседания подписаны следующие документы:

Протокол 17-го заседания Межправительственной туркмено-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству;

Рамочное соглашение между Государственной электроэнергетической корпорацией «Türkmenenergo», компанией «Tanawir» и компанией «Sanergy Pishro Export and Energy Promotion» по налаживанию финансирования туркменской части линии электропередач Мары (Туркменистан) – Мешхед (Иран);