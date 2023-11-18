Торгово-экономическое сотрудничество в фокусе встречи Президента Туркменистана с министром дорожного и городского строительства Ирана

В пятницу, 17 ноября, Президент Сердар Бердымухамедов принял министра дорожного и городского строительства Исламской Республики Иран Мехрдада Базрпаша, передает TDH.

Один из ключевых векторов внешнеполитического курса Туркменистана является развитие многопланового сотрудничества со странами-соседями, подчеркнул Президент в ходе встречи, пожелав министру и членам делегации ИРИ успехов в проведении 17-го заседания Межправительственной туркмено-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству и в переговорах с туркменскими коллегами.

Говоря о значении Специализированной выставки «Iran Prože» и бизнес-форума в Ашхабаде, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что эти мероприятия призваны содействовать реализации имеющегося между двумя странами внушительного потенциала в торгово-экономической сфере.

Во время встречи стороны отметили, что в повестке межгосударственного партнёрства особое место отводится торгово-экономическим контактам. Как отмечалось, Иран занимает одну из ведущих позиций во внешнеторговом обороте Туркменистана.

В ряду ключевых векторов взаимодействия были названы топливно-энергетический комплекс, транспортно-коммуникационная сфера, строительство, сельское хозяйство. Вместе с тем отмечался активный характер контактов между представителями частного сектора.

В данном контексте подчёркивалась роль Совместной межправительственной комиссии. ///nCa, 18 ноября 2023 г.