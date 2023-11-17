ЕАБР предлагает 10 практических шагов по сохранению потенциала орошаемых земель и водосбережению в Центральной Азии

Центральная Азия вновь столкнулась с дефицитом воды летом 2023 г. Проблема особенно затронула сельское хозяйство. Этот сектор экономики базируется на орошаемом земледелии, потребляет до 80% воды и характеризуется низкой эффективностью водопользования. Возраст ирригационной инфраструктуры превышает 50 лет. Засолению подвержены свыше 50% орошаемых земель. В оросительных каналах теряется 40% воды. В новом исследовании ЕАБР «Эффективная ирригация и водосбережение в Центральной Азии» представлены 10 практических шагов по сохранению потенциала орошаемых земель и водосбережению: четыре на региональном уровне и шесть на уровне национальной политики. Данный пакет мер позволит ежегодно экономить достаточно воды для обеспечения устойчивого развития. Для их реализации потребуется взаимодействие государств, фермеров и многосторонних институтов развития. Срочность мер обусловлена ожидаемым сокращением стока реки Амударьи.

Алматы, 16 ноября 2023 года. Дефицит водных ресурсов – ключевое cтруктурное ограничение для социально-экономического развития Центральной Азии. Регион входит в число самых уязвимых перед изменением климата. Температура здесь растет быстрее, чем в среднем на планете. Увеличивается число засух и периодов маловодья. Меняется гидрологический режим рек и условия питания подземных вод. Стремительно сокращается площадь ледников – на 30% за последние 50 лет. Климатические изменения влекут за собой уменьшение стока рек, в то время как потребности региона в воде стремительно растут.

Площадь орошаемых земель в ЦА, 2020 г., тыс. га



Источник: оценки экспертов ЕАБР на основе данных статистических ведомств.

Решение проблемы нехватки водных ресурсов следует искать в первую очередь в ирригационном орошении. Сельское хозяйство в Центральной Азии является основным потребителем воды: 100,4 из 127,3 км3/год, или 80% используемой воды в регионе было израсходовано на ирригационные цели в 2020 г. Орошение исторически имеет определяющее значение для сельского хозяйства и продовольственной безопасности региона. Площадь орошаемых земель в Центральной Азии составляет 10,1 млн га, или около 2,9% мировых орошаемых земель. Орошаемые земли дают в стоимостном выражении почти 66% валовой продукции сельского хозяйства региона.

Однако для ирригационной инфраструктуры Центральной Азии характерны высокий физический износ и недостаточный технический уровень. Она слабо оборудована средствами учета и распределения поливной воды и контроля ее использования на поле. Средний возраст ирригационной инфраструктуры превышает 50 лет. До 50% орошаемых земель подвержены засолению. Экономическая эффективность использования воды в сельском хозяйстве является низкой. 40% воды теряется в системе оросительных каналов.

Переход к водосбережению представляется безальтернативным решением проблемы сохранения потенциала орошаемых земель и обеспечения продовольственной безопасности в Центральной Азии. Необходимость перехода вызвана не только климатическими изменениями, ростом потребностей в воде, но и ожидаемым сокращением поступления речного стока Амударьи со стороны Афганистана. К 2028 г. сочетание климатических изменений, наступления маловодного периода и ввода в эксплуатацию канала Кош-Тепа в Афганистане приведут центральноазиатский регион к острому хроническому дефициту водных ресурсов, оцениваемому аналитиками ЕАБР в 5-12 км3.

Прогноз речного стока и водозабора в бассейне Аральского моря (БАМ) к 2035 г., км3

Источник: оценки экспертов ЕАБР на основе НИЦ МКВК.

Аналитики ЕАБР предлагает сконцентрироваться на 10 практических шагах для сохранения потенциала орошаемых земель и улучшения эффективности водопользования в Центральной Азии. Выполнение этих шагов позволит подготовиться к ожидаемым в перспективе 2028 г. значительным изменениям водостока в бассейне Аральского моря и компенсировать ожидаемое увеличение дефицита воды.

В первую очередь регион нуждается в консолидированном региональном подходе.

1. Одним из наиболее эффективных решений является создание Международного водно-энергетического консорциума Центральной Азии (МВЭК ЦА). Консорциум мог бы сосредоточиться на реализации ирригационных проектов наравне с энергетическими. Его создание облегчит взаимодействие и диалог многосторонних банков развития (МБР) с государствами региона.

2. Консорциумы могут создаваться и для реализации отдельных крупных инвестиционных проектов (крупные гидротехнические объекты). Сотрудничество МБР могло бы решить задачу привлечения инвестиций в ирригацию. МБР, действующие в регионе, могут выступить в качестве финансовых операторов, совместно реализуя сложные проекты, привлекая дополнительные финансовые ресурсы и обеспечивая эффективное финансовое сопровождение сложных проектов.

3. Целесообразно создание Регионального производственно-сервисного кластера, специализирующегося на современном ирригационном оборудовании. По площади орошаемых земель Центральная Азия занимает пятое место в мире (по совокупности) после Китая, Индии, США и Пакистана и представляет собой емкий рынок ирригационного оборудования в 140–320 млн долл. Это 4–8% мирового рынка.

4. Представляется актуальной консолидация позиции стран ЦА по укреплению сотрудничества с Афганистаном. Целесообразно предложить схему партнерства в действующих механизмах управления водными ресурсами Центральной Азии, в том числе на платформе МФСА и других региональных организаций, вовлеченных в сферу трансграничных водных ресурсов.

Переход к водосбережению должен быть обеспечен финансовыми ресурсами и требует институциональных решений.

5. Развитие водно-ирригационных систем Центральной Азии нуждается в привлечении значительных инвестиций, в том числе в формате государственно-частного партнерства (ГЧП). Мировой опыт, исследованный в докладе через множество кейсов применения ГЧП, указывает на то, что такая форма финансирования является эффективной. Помимо бюджетных средств высокое значение для финансирования таких проектов имеют также финансовые ресурсы МБР.

6. Исключительно важно организовать правильный учет воды на межхозяйственных каналах и в фермерских хозяйствах при участии ассоциаций водопользователей (АВП). Укрепление организационно-правового статуса АВП повысит ответственность и обязательства АВП относительно использования водных ресурсов. Эти меры позволят впоследствии перейти к системе платных услуг по подаче воды для фермерских хозяйств.

7. Постепенное включение в тариф инвестиционных отчислений поможет бюджетным водохозяйственным организациям осуществлять инвестиции в строительство, модернизацию и реновацию ирригационных систем.

В условиях ограниченности водных ресурсов и достижения предела экстенсивного ведения орошаемого земледелия в Центральной Азии усиливается роль индустриальных технологий ведения сельского хозяйства.

8. Для противодействия повсеместному засолению орошаемых земель, целесообразно улучшить их мелиоративное состояние путем переустройства оросительных и дренажных систем. К примеру, внутрихозяйственные земляные каналы могут быть переоборудованы в лотковые, а существующие могут быть заменены системой трубопроводов для подачи воды на поля. Это сократит фильтрационные потери в три-четыре раза.

9. Рекомендуется повсеместно внедрить цифровые технологии в водном хозяйстве. Это позволит рационально распределить воду, обеспечит точный водоучет и значительно облегчит переход к системе платных услуг по подаче воды для фермерских хозяйств. Ожидаемая экономия потерь воды от внедрения цифровых технологий водоучета оценивается в 12–15% в год. Целесообразно также организовать постоянную систему мониторинга мелиоративного состояния оро­шаемых земель и засоления почв с использованием дистанционной спутниковой диагностики.

10. Рекомендуется повсеместно использовать современные технологии полива, лазерной планировки земель, возделывания сельскохозяйственных культур. Так, качественная планировка позволяет реализовать новые механизированные и водосберегающие технологии поверхностного полива по бороздам. Урожайность на выровненном под уклон поле при поливе по бороздам значительно возрастает, а экономия воды может составить от 20 до 30% в год.

Подробнее с содержанием доклада «Эффективная ирригация и водосбережение в Центральной Азии» можно ознакомиться на сайте Банка: https://eabr.org/analytics/special-reports/effektivnaya-irrigatsiya-i-vodosberezhenie-v-tsentralnoy-azii/

///ЕАБР, 16 ноября 2023 г.