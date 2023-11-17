Сердар Бердымухамедов ознакомился с проектами  сельскохозотрасли в городе Аркадаг и поручил правительству проработать повышение закупочных цен на хлопок и зерно

В четверг, 16 ноября, Президент Сердар Бердымухамедов совершил рабочую поездку в город Аркадаг в целях ознакомления с проектами второй очереди застройки умного города. Здесь глава государства провёл рабочее совещание с руководителями профильных структур.

Председатель Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Д.Оразов доложил о следующих проектах:

Генеральный план комплекса зданий Туркменского сельскохозяйственного университета и относящихся к нему научно-производственных опытных площадок,

Комплекс теплиц, экспериментальных полей и других структур

Научно-исследовательский институт хлопководства, которые будет построен в Иолотанском этрапе Марыйского велаята

Научно-исследовательские институты зерноводства и земледелия в городе Аркадаг.

«Следует на научной основе изучить месторасположение новых объектов. В то же время большое значение нужно придавать благоустройству прилегающих к ним территорий, соблюдению экологических требований», – прокомментировал Президент.

С учётом присоединения города Аркадаг к проекту «Развитие устойчивых, зелёных, климатически благоприятных городов с инновационными решениями в регионе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе» и проводимых здесь работ на уровне международных стандартов требованием сегодняшнего дня выступает сохранение в этом городе благоприятной экологической среды.

Вице-премьер Т.Атахаллыев проинформировал о Генеральном плане комплекса зданий Сельскохозяйственного университета в городе Аркадаг, а также о предлагаемых научно-производственных, опытных площадках, научно-производственных экспериментальных полях этого университета, земельных участках, предназначенных для проведения работ в области охраны шелководства и растений, выращивания кормовых культур, фруктовых деревьев и винограда, овощных и бахчевых культур, хлопка и зерна, о создании теплиц и их размерах и др.

Ознакомившись с предлагаемыми проектами, глава государства отметил, что для дальнейшего развития структур агропромышленного сектора следует продолжать активную научно-исследовательскую деятельность в целях научных открытий в этой сфере. В данной связи Президент поручил заново рассмотреть вышеназванные проекты и провести международный тендер на строительство объектов.

В запланированных к возведению научно-исследовательских, производственных институтах необходимо на научной основе изучать методы выращивания щедрых урожаев сельхозкультур, развития животноводства, обеспечения изобилия овощной, бахчевой, животноводческой продукции, сказал глава государства.

Он также подчеркнул важность совмещения будущего процесса обучения в Университет с практикой.

В ходе совещания глава государства ещё раз сделал акцент на значимости строительства новых корпусов Туркменского сельскохозяйственного университета и профильных научно-исследовательских центров.

В настоящее время совершенствование национальных земледельческих традиций согласно требованиям времени открывает широкие возможности для продуктивной работы в этих направлениях и развития сельскохозяйственной отрасли на научной основе, отметил Бердымухамедов.

По мнению Президента, профильный вуз должен иметь сельскохозяйственные угодья, теплицу, различные виды современной специализированной техники. Это позволит студентам совершенствовать свои профессио­нальные навыки, в том числе в таких направлениях, как повышение урожайности сельхозкультур и борьба с вредителями растений. Наряду с освоением национальных земледельческих традиций они должны иметь возможность овладевать современными знаниями, касающимися изменения климата, укрепления продовольственной безопасности, для чего необходимо активно внедрять цифровую систему.

Президент распорядился повысить закупочные цены на хлопок и зерно

Одним из основных направлений государственной политики Туркменистана является повышение эффективности всех структур агропромышленного комплекса, укрепление материально-технической базы отрасли, приобретение высокопроизводительной техники, соответствующей местным почвенно-климатическим условиям. В данной связи следует регулярно уделять внимание созданию для дайхан благоприятных условий труда.

В данном контексте Бердымухамедов подчеркнул важность повышения государственных закупочных цен на хлопок и зерно в целях экономического стимулирования земледельцев, а также подготовки соответствующих предложений.

Это имеет особое значение в повышении заинтересованности земледельцев в результатах своего труда и увеличении объёмов производимой продукции, дальнейшем наращивании экономического потенциала страны, сказал он. ///nCa, 17 ноября 2023 г.