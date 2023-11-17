МИД Туркменистана сообщает о присоединении страны к соглашению коридора ТРАСЕКА

14 ноября 2023 года Туркменистан присоединился к Основному Многостороннему Соглашению о международном транспорте по развитию коридора Европа-Кавказ-Азия, сообщает МИД страны.

Основное многостороннее соглашение о международном транспорте по развитию коридора Европа – Кавказ – Азия – базовый документ коридора ТРАСЕКА – было подписано в Баку 8 сентября 1998 года на историческом Саммите в г. Баку 12 странами ТРАСЕКА: Азербайджан, Армения, Болгария, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Румыния, Таджикистан, Турция, Украина, Узбекистан. В 2009 году к Программе ТРАСЕКА присоединился Иран.

Целью документа является развитие экономических отношений, торговли и транспортного сообщения в регионах Европы, Чёрного моря, Кавказа, Каспийского моря и Азии, а также содействие и способствование международной перевозке грузов, обеспечению безопасности движения, гармонизации транспортной политики и созданию равных условий конкуренции между отдельными видами транспорта.

30 сентября 2023 г. Президент Сердар Бердымухамедов подписал Закон о присоединении Туркменистана к Основному Многостороннему Соглашению о международном транспорте по развитию коридора Европа-Кавказ-Азия. ///nCa, 17 ноября 2023 г.