Ежегодно в атмосферу попадает 2 млрд. тонн песка и пыли, что равно 350 великим пирамидам в Гизе – говорят эксперты ООН

Проблема песчаных и пыльных бурь в настоящее время значительно усилилась по всему миру, при этом более чем 25% случаем этого явления связано с деятельностью человека, утверждают данные Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (КБО ООН, UNCCD) Ежегодно в атмосферу попадает около 2 млрд тонн песка и пыли, что по массе соответствует 350 великим пирамидам в Гизе.

Данное предостережение, подкрепленное политическими рекомендациями, было озвучено в ходе пятидневного заседания КРОК 21, проходящего в Самарканде (Узбекистан) с 13 по 17 ноября и посвященного оценке глобального прогресса реализации Конвенции.

На полях сессии КРОК 21, 15 ноября состоялось заседание высокого уровня, посвященное способам решения проблем, связанных с воздействием песчаных и пыльных бурь (ППБ) на сельское хозяйство, промышленность, транспорт, качество воды и воздуха, а также здоровье людей.

«Вид несущихся темных туч песка и пыли, поглощающих все на своем пути и превращающих день в ночь, – одно из самых внушающих страх зрелищ в природе. Это опасное явление, которое приводит к хаосу повсюду – от Северной и Центральной Азии до Африки южнее Сахары», – заявил испольнительный секретарь Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием Ибрагим Тиау.

«Песчаные и пыльные бури представляют собой серьезную проблему для достижения устойчивого развития. Однако песчаные и пыльные бури как усугубляются в результате деятельности человека, так и могут быть уменьшены благодаря его действиям», – добавил он.

Как отметил в вступительной речи министр экологии, окружающей среды и изменения климата Узбекистана Азиз Абдухакимов, министры окружающей среды стран Центральной Азии создали эффективную платформу, где обсуждаются насущные вопросы и обмениваемся мнениями. «Предлагаю сегодня расширить эту платформу и объединить более широкий круг политиков из соседних регионов», – сказал министр.

По мнению экспертов КБО ООН, хотя песчаные и пыльные бури (ППБ) являются региональным и сезонным природным явлением, однако эта проблема усугубляется плохим управлением земельными и водными ресурсами, засухами и изменением климата.

«Песчаные и пыльные бури (ППБ) становятся все более частыми и мощными, оказывая существенное трансграничное воздействие на различные аспекты окружающей среды, климата, здоровья, сельского хозяйства, а также источники существования и социально-экономическое благополучие людей. Воздействие песчаных и пыльных бурь может быть очень значительным», – говорит технический специалист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), председатель Коалиции ООН по борьбе с песчаными и пыльными бурями Ферас Зиадат.

В сборнике “Песчаные и пыльные бури” и инструментарии ППБ (https://www.unccd.int/land-and-life/sand-and-dust-storms/toolbox ) КБО ООН, ФАО и партнеры предлагают рекомендации по методологии сбора и оценки данных ППБ, мониторингу и раннему предупреждению, смягчению последствий и обеспечению готовности, а также составлению карт источников и смягчению последствий антропогенных факторов на субнациональном, национальном, региональном и глобальном уровнях.

Что такое песчаные и пыльные бури

Песчаные и пыльные бури (ППБ) известны под многими местными названиями: сирокко, хабуб, желтая пыль, белые бури, харматан.

Песчаные и пыльные бури могут подпитывать как наземные, так и морские экосистемы, но в то же время они представляют опасность для здоровья человека, источников средств к существованию и окружающей среды.

Основные мировые источники минеральной пыли находятся в северном полушарии на территориях Северной Африки, Ближнего Востока и Восточной Азии. В южном полушарии основными источниками пыли являются Австралия, Южная Америка и юг Африки.

Высохшее Аральское море – один из основных источников ППБ – выбрасывает ежегодно более 100 млн тонн пыли и ядовитых солей. Это негативно сказывается на здоровье не только жителей прилегающих территорий, но и далеко за их пределами и оборачивается ежегодными убытками в размере 44 млн долларов США.

По мнению специалистов, ППБ является фактором риска бедствий в Северо-Восточной Азии, некоторых частях Западной Азии и Северной Америки, и в меньшей степени в других регионах.

Многогранное, межсекторальное и транснациональное воздействие ППБ напрямую влияет на 11 из 17 целей устойчивого развития, однако глобальное признание ППБ как опасности, как правило, низкое, отчасти из-за сложности и сезонного совокупного воздействия ППБ в сочетании с ограниченностью данных.

КБО ООН помогает правительствам разрабатывать политику, способствующую расширению практики устойчивого управления земельными ресурсами, а также находить и использовать новейшие научные достижения для разработки и реализации эффективных мер для смягчения последствий изменения климата.

Работая с Региональным экологическим центром Центральной Азии, КБО ООН оказывает помощь странам Центральной Азии, уязвимым к засухе и песчаным и пыльным бурям, в разработке и реализации стратегий снижения рисков на национальном и региональном уровнях. КБО ООН призывает страны принять комплексную стратегию снижения рисков, включающую системы мониторинга и раннего предупреждения, чтобы повысить степень готовности и устойчивости к этим экологическим катастрофам.

Меры реагирования на ППБ

Многосекторальный подход, основанный на обмене информацией, краткосрочных и долгосрочных мерах, вовлечении различных заинтересованных сторон и повышении осведомленности о ППБ.

Восстановление земель с использованием устойчивого управления земельными и водными ресурсами для защиты почв и улучшения состояния растительного покрова, что, как было установлено, значительно уменьшает площадь и степень уязвимости очагов, а также снижает вероятность возникновения характерных проявлений ППБ.

Раннее оповещение и мониторинг, основанные на современных знаниях о рисках и прогнозировании, с участием всех заинтересованных сторон (включая население, подверженное риску) для обеспечения своевременного и целенаправленного оповещения

Смягчение последствий за счет обеспечения готовности к снижению уязвимости, повышению устойчивости и своевременному эффективному реагированию на события, связанные с ППБ.

///nCa, 16 ноября 2023 г. (на основе пресс-релизов КБО ООН и министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана)