News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Ежегодно в атмосферу попадает 2 млрд. тонн песка и пыли, что равно 350 великим пирамидам в Гизе – говорят эксперты ООН

Ежегодно в атмосферу попадает 2 млрд. тонн песка и пыли, что равно 350 великим пирамидам в Гизе – говорят эксперты ООН

By

Проблема песчаных и пыльных бурь в настоящее время значительно усилилась по всему миру, при этом более чем 25% случаем этого явления связано с деятельностью человека, утверждают данные Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (КБО ООН, UNCCD) Ежегодно в атмосферу попадает около 2 млрд тонн песка и пыли, что по массе соответствует 350 великим пирамидам в Гизе.

Данное предостережение, подкрепленное политическими рекомендациями, было озвучено в ходе пятидневного заседания КРОК 21, проходящего в Самарканде (Узбекистан) с 13 по 17 ноября и посвященного оценке глобального прогресса реализации Конвенции.

На полях сессии КРОК 21, 15 ноября состоялось заседание высокого уровня, посвященное способам решения проблем, связанных с воздействием песчаных и пыльных бурь (ППБ) на сельское хозяйство, промышленность, транспорт, качество воды и воздуха, а также здоровье людей.

«Вид несущихся темных туч песка и пыли, поглощающих все на своем пути и превращающих день в ночь, – одно из самых внушающих страх зрелищ в природе.  Это опасное явление, которое приводит к хаосу повсюду – от Северной и Центральной Азии до Африки южнее Сахары», – заявил испольнительный секретарь Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием Ибрагим Тиау.

«Песчаные и пыльные бури представляют собой серьезную проблему для достижения устойчивого развития. Однако песчаные и пыльные бури как усугубляются в результате деятельности человека, так и могут быть уменьшены благодаря его действиям», – добавил он.

Как отметил в вступительной речи министр экологии, окружающей среды и изменения климата Узбекистана Азиз Абдухакимов, министры окружающей среды стран Центральной Азии создали эффективную платформу, где обсуждаются насущные вопросы и обмениваемся мнениями. «Предлагаю сегодня расширить эту платформу и объединить более широкий круг политиков из соседних регионов», – сказал министр.

По мнению экспертов КБО ООН, хотя песчаные и пыльные бури (ППБ) являются региональным и сезонным природным явлением, однако эта проблема усугубляется плохим управлением земельными и водными ресурсами, засухами и изменением климата.

«Песчаные и пыльные бури (ППБ) становятся все более частыми и мощными, оказывая существенное трансграничное воздействие на различные аспекты окружающей среды, климата, здоровья, сельского хозяйства, а также источники существования и социально-экономическое благополучие людей. Воздействие песчаных и пыльных бурь может быть очень значительным», – говорит технический специалист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), председатель Коалиции ООН по борьбе с песчаными и пыльными бурями Ферас Зиадат.

В сборнике “Песчаные и пыльные бури” и инструментарии ППБ (https://www.unccd.int/land-and-life/sand-and-dust-storms/toolbox ) КБО ООН, ФАО и партнеры предлагают рекомендации по методологии сбора и оценки данных ППБ, мониторингу и раннему предупреждению, смягчению последствий и обеспечению готовности, а также составлению карт источников и смягчению последствий антропогенных факторов на субнациональном, национальном, региональном и глобальном уровнях.

Что такое песчаные и пыльные бури

Песчаные и пыльные бури (ППБ) известны под многими местными названиями: сирокко, хабуб, желтая пыль, белые бури, харматан.

Песчаные и пыльные бури могут подпитывать как наземные, так и морские экосистемы, но в то же время они представляют опасность для здоровья человека, источников средств к существованию и окружающей среды.

Основные мировые источники минеральной пыли находятся в северном полушарии на территориях Северной Африки, Ближнего Востока и Восточной Азии. В южном полушарии основными источниками пыли являются Австралия, Южная Америка и юг Африки.

Высохшее Аральское море – один из основных источников ППБ – выбрасывает ежегодно более 100 млн тонн пыли и ядовитых солей. Это негативно сказывается на здоровье не только жителей прилегающих территорий, но и далеко за их пределами и оборачивается ежегодными убытками в размере 44 млн долларов США.

По мнению специалистов, ППБ является фактором риска бедствий в Северо-Восточной Азии, некоторых частях Западной Азии и Северной Америки, и в меньшей степени в других регионах.

Многогранное, межсекторальное и транснациональное воздействие ППБ напрямую влияет на 11 из 17 целей устойчивого развития, однако глобальное признание ППБ как опасности, как правило, низкое, отчасти из-за сложности и сезонного совокупного воздействия ППБ в сочетании с ограниченностью данных.

КБО ООН помогает правительствам разрабатывать политику, способствующую расширению практики устойчивого управления земельными ресурсами, а также находить и использовать новейшие научные достижения для разработки и реализации эффективных мер для смягчения последствий изменения климата.

Работая с Региональным экологическим центром Центральной Азии, КБО ООН оказывает помощь странам Центральной Азии, уязвимым к засухе и песчаным и пыльным бурям, в разработке и реализации стратегий снижения рисков на национальном и региональном уровнях. КБО ООН призывает страны принять комплексную стратегию снижения рисков, включающую системы мониторинга и раннего предупреждения, чтобы повысить степень готовности и устойчивости к этим экологическим катастрофам.

Меры реагирования на ППБ

  • Многосекторальный подход, основанный на обмене информацией, краткосрочных и долгосрочных мерах, вовлечении различных заинтересованных сторон и повышении осведомленности о ППБ.
  • Восстановление земель с использованием устойчивого управления земельными и водными ресурсами для защиты почв и улучшения состояния растительного покрова, что, как было установлено, значительно уменьшает площадь и степень уязвимости очагов, а также снижает вероятность возникновения характерных проявлений ППБ.
  • Раннее оповещение и мониторинг, основанные на современных знаниях о рисках и прогнозировании, с участием всех заинтересованных сторон (включая население, подверженное риску) для обеспечения своевременного и целенаправленного оповещения
  • Смягчение последствий за счет обеспечения готовности к снижению уязвимости, повышению устойчивости и своевременному эффективному реагированию на события, связанные с ППБ.

///nCa, 16 ноября 2023 г. (на основе пресс-релизов КБО ООН и министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана)

Related posts:

  1. Узбекские эксперты говорят о роли транспортной взаимосвязанности Туркменистана и Узбекистана
  2. Иран и Туркменистан намерены сотрудничать в борьбе с пыльными и песчаными бурями
  3. Товарооборот между Китаем и Центральной Азией превысил 70 млрд.долл.США, а объем инвестиций приблизился к 1 млрд.долл.США
  4. Страны ЦА намерены консолидировать усилия в решении проблем окружающей среды и устойчивого развития
  5. OGT 2023: Углеводородные ресурсы Туркменистана превышают 71 млрд.тонн нефтяного эквивалента
  6. OGT-2022: Углеводородные ресурсы Туркменистана оцениваются в 71 млрд.тонн нефтяного эквивалента
  7. Эксперты назвали сценарии среднесрочного сотрудничества в Центральной Азии
  8. Международные эксперты обсудили состояние популяции каспийского тюленя
  9. Эксперты Центральной Азии обсуждают вопросы разработки экономической политики на основе данных
  10. Эксперты SECCA посетили Туркменистан для обсуждения вопросов энергоэффективности и внедрения возобновляемых источников энергии
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan