Министр иностранных дел Туркменистана провел онлайн встречу с исполнительным директором UNEP 

15 ноября 2023 года Министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов провёл онлайн-встречу с Исполнительным директором Программы ООН по окружающей среде (UNEP) Ингер Андерсен.

В ходе переговоров состоялся обмен мнениями по актуальной повестке взаимодействия в области экологии, изменения климата и охраны окружающей среды, а также конкретизированы приоритетные направления дальнейшего сотрудничества.

Как подчеркнул Министр, Туркменистан определяет решение вопросов, связанных с изменением климата, как неотъемлемую часть устойчивого развития. При этом констатировалось, что наше государство активно поддержало Парижское соглашение по климату, которое было ратифицировано Туркменистаном в 2016 году, и, в соответствии с принятыми обязательствами, в 2019 году была утверждена новая редакция Национальной стратегии Туркменистана об изменении климата.

Стороны выразили общее мнение, что решение глобальных экологических проблем предполагает необходимость объединения усилий на международном, региональном и национальном уровнях. Отмечена необходимость многостороннего и системного партнёрства при скоординированной деятельности с международными организациями. В данном контексте, туркменская сторона подтвердила актуальность инициативы создания специализированной структуры – Регионального Центра по климатическим технологиям для стран Центральной Азии со штаб-квартирой в Ашхабаде.

Также подчёркивалось, что значимым шагом в развитии взаимодействия, стало подписание 13 ноября этого года Меморандума о взаимопонимании между Министерством охраны окружающей среды Туркменистана и Программой ООН по окружающей среде, которая призвана стать основой для совместной деятельности по разработке программ и проектов, направленных на внедрение в Туркменистане и Центральной Азии климатических технологий и инноваций.

Наряду с этим, собеседники обсудили ключевые аспекты сотрудничества по проблеме сокращения выбросов метана в атмосферу, а также вопросы, связанные с Глобальным метановым обязательством.

Стороны обменялись мнениями по вопросам повестки предстоящего в период с 30 ноября по 12 декабря этого года в Дубаи 28-го заседания Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP 28).///МИД Туркменистана, 15 ноября 2023 г.