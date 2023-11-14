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Президент Сердар Бердымухамедов: для Туркменистана Япония является важной страной-партнёром, отношения с которой носят стратегический характер

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В понедельник, 13 ноября, Президент Сердар Бердымухамедов принял вновь назначенного Посла Японии в Туркменистане Хироси Сасаки, сообщает TDH.

Подчеркнув огромное значение, уделяемое сотрудничеству со странами Центральноазиатского региона, посол отметил глубокую заинтересованность своей страны в дальнейшем поступательном развитии плодотворных отношений, отвечающих общим интересам.

«Для Туркменистана Япония является важной страной-партнёром, двусторонние отношения с которой носят долгосрочный, стратегический характер», – подчеркнул в свою очередь Президент Туркменистана.

При этом глава государства констатировал, что взгляды Туркменистана и Японии на вопросы международной политики и региональных отношений, представляющие взаимный интерес, особенно касающиеся обеспечения мира и безопасности на планете, достижения целей устойчивого развития, схожи или совпадают.

Важную роль в координации усилий обеих стран в данном направлении играют межправительственные туркмено-японский и японо-туркменский комитеты по экономическому сотрудничеству, деятельность которых нацелена на широкое задействование многогранного потенциала двух стран.

«Экономическое сотрудничество должно основываться на новейших достижениях науки и техники, включая инновации и новые технологии, передовой опыт», – подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов, акцентировав внимание на успешном развитии эффективных деловых связей, установившихся между Туркменистаном и ведущими японскими компаниями с мировым именем.

В ходе беседы был обсуждён широкий комплекс вопросов, касающихся дальнейшего расширения диалога в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах с учётом национальных интересов двух государств.

«Твёрдо уверен в наличии благоприятных возможностей для дальнейшего развития отношений между нашими странами в самых разных сферах – политике, торговле и экономике, культуре, науке и туризме, и эти отношения будут ещё больше укрепляться в будущем», – подчеркнул Президент Туркменистана.

В завершение встречи Посол Хироси Сасаки заверил главу Туркменистана, что приложит все усилия для упрочения и углубления традиционно дружественных японо-туркменских отношений. ///nCa, 14 ноября 2023 г.

 

 

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