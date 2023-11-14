Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием обнародовала последние данные о деградации земель в мире – Центральная Азия демонстрирует примеры эффективной борьбы с опустыниванием

С 13 по 17 ноября 2023 года в Самарканде, Узбекистан, проходит 21-я сессия Комитета по рассмотрению осуществления (КРОК 21) Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (КБО ООН, UNCCD).

На своей первой встрече в Центральной Азии Конвенция представила новые данные, свидетельствующие о стремительной деградации земель в регионе и во всем мире.

В период с 2015 по 2019 год ежегодные потери здоровых и продуктивных земель составили не менее 100 млн га. В общей сложности это 420 млн га, или 4,2 млн кв. км, что превышает совокупную площадь пяти государств Центральной Азии – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, сообщается в пресс-релизе на официальном сайте КБО ООН.

Эта статистика говорит о необходимости принятия срочных мер, поскольку прогрессирующая деградация земель продолжает дестабилизировать рынки, сообщества и экосистемы во всем мире.

Согласно порталу данных КБО ООН, более 20% общей площади земель в Центральной Азии подвержено деградации, что эквивалентно примерно 80 млн га – территории, почти в четыре раза превышающей площадь Кыргызстана. Эта ситуация затрагивает примерно 30% населения региона.

Впервые в открытом доступе на портале представлены официальные данные 126 стран, что дает возможность пользователям изучить тенденции изменения земель в своих регионах.

«Первый в истории КБО ООН портал данных дает наглядное представление о стремительной потере здоровых и продуктивных земель по всему миру, что имеет тяжелые последствия для миллиардов людей. В то же время мы видим некоторые яркие примеры стран, эффективно борющихся с опустыниванием, деградацией земель и засухой. На этой неделе мы собрались в Узбекистане, чтобы проанализировать глобальный прогресс на пути к прекращению потери земель, и наш призыв однозначен: деградация земель требует срочного внимания», – заявил исполнительный секретарь КБО ООН Ибрагим Тиау.

Яркие примеры восстановления земель

Несмотря на в целом неутешительную ситуацию в мире, существуют примеры стран, эффективно борющихся с опустыниванием, деградацией земель и засухой.

Хотя в Узбекистане отмечена самая высокая доля деградированных земель в регионе Центральной Азии, в то же время по сравнению с 2015 годом она значительно сократилась – с 30% до 26%. В общей сложности 3 млн га земель в Узбекистане подверглись деградации в результате высыхания Аральского моря. В период с 2018 по 2022 год в стране на площади 1,6 млн га были проведены работы по посадке саксаула для устранения выбросов соли и пыли с осушенного дна Аральского моря.

В Казахстане площадь орошаемых земель увеличилась на 40%, достигнув 2 млн га. В Кыргызстане на территории около 120 тысяч га, занятых пастбищами и лесами, применяются технологии устойчивого землепользования, включая систему ротации пастбищ. Туркменистан взял на себя обязательство восстановить к 2025 году 160 тысяч га в рамках национальной лесной программы.

Нейтральный баланс деградации земель (НБДЗ) по-прежнему достижим

Несмотря на различия положения дел с деградацией земель в разных регионах, данные КБО ООН свидетельствуют: при сохранении нынешней динамики для достижения целей, закрепленных в Целях устойчивого развития (ЦУР), к 2030 году потребуется восстановить 1,5 млрд га деградированных земель по всему миру.

«Хотя глобальные тенденции развиваются в неблагоприятном направлении, все еще возможно не только достичь, но и превзойти цели достижения нейтрального баланса деградации земель. Этого можно добиться, остановив дальнейшую деградацию и ускорив выполнение существующих обязательств по восстановлению миллиарда гектаров земель к 2030 году, если финансирование и действия будут идти рука об руку», – заявил главный научный сотрудник КБО ООН Баррон Орр.

В период 2016-2019 годов в общей сложности 5 миллиардов долларов США было вложено в финансирование глобальных усилий по борьбе с опустыниванием, деградацией земель и засухой – как на двустороннем, так и многостороннем уровне. Это позволило 124 странам реализовать большое количество проектов, направленных на решение проблем.

Все страны Центральной Азии присоединились к программе постановки целей достижения нейтрального баланса деградации земель в рамках КБО ООН, в результате чего общее число стран-участниц достигло 131. Половина целевых показателей, установленных странами Центральной Азии, уже достигнута, а проекты по выполнению остальных обязательств находятся в стадии реализации. ///nCa, 14 ноября 2023 г. (на основе пресс-релиза КБО ООН)