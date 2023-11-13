ОБСЕ продолжает обучение цифровой криминалистике в Туркменистане

С 6 по 11 ноября Департамент транснациональных угроз ОБСЕ (TNTD) и Центр ОБСЕ в Ашхабаде провели вторую часть вводного курса по цифровой криминалистике для представителей правоохранительных органов Туркменистана.

В курсе приняли участие двадцать два сотрудника Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и службы кибербезопасности Агентства “Туркменарагатнашык” (Туркмен связь), государственной организации, участвующей в реализации государственной политики в области связи, космоса, кибербезопасности и цифровой экономики. Курс был подготовлен двумя международными экспертами из Грузии и Молдовы.

«Укрепление потенциала для устранения различных рисков и угроз безопасности, связанных с кибербезопасностью, в том числе в области преступности и уголовного правосудия, становится главным приоритетом для наших партнеров из различных национальных учреждений Туркменистана. В последние годы Центр ОБСЕ отмечает растущий спрос на поддержку в наращивании потенциала в этой области», – сказал Уильям Лиф, сотрудник по политическим вопросам и руководитель Отдела предотвращения конфликтов и укрепления доверия и безопасности Центра ОБСЕ в Ашхабаде.

«Новый компьютерный класс, переданный в дар Институту Министерства внутренних дел Туркменистана в прошлом году, а также три учебных курса, организованных в этом году, значительно расширили наши возможности по дальнейшему обучению наших сотрудников и следователей киберпреступности и цифровым доказательствам», – подчеркнул один из участников курса.

Эта вторая часть курса была посвящена более конкретным темам, таким как файловые системы, базы данных, реестр Windows, анализ файлов журналов или мобильные устройства. Она основана на первой части курса, в которой приняла участие та же группа участников в сентябре. Тогда были изучены общие технические концепции и методы цифровой криминалистики.

Курс был проведен в рамках внебюджетного проекта “Наращивание потенциала по борьбе с киберпреступностью в Центральной Азии”, который финансируется Соединенными Штатами, Германией и Республикой Корея. Это было третье национальное учебное мероприятие в Туркменистане в рамках проекта. Первый курс по ознакомлению с киберпреступностью и цифровыми доказательствами состоялся в мае.///ОБСЕ, 10 ноября 2023 г.