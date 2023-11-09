В Ашхабаде состоится первая в Туркменистане Ашхабадская конференция Модель ООН TAMUN

Правительство Туркменистана совместно с Контртеррористическим управлением ООН (КТУ ООН), Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), Региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА), Офисом Постоянного координатора ООН в Туркменистане, Региональным отделением Верховного комиссара ООН по правам человека в Центральной Азии (УВКПЧ) и Программа «Безопасная миграция в Центральной Азии» Агентства США по международному развитию (USAID) на региональном уровне организуют 1-ю в Туркменистане Ашхабадскую конференцию Модель ООН (TAMUN) в ознаменование 75-летия Всеобщей декларации прав человека в рамках Глобальной кампании по повышению осведомленности ООН.

Эксперты Международного Вестминстерского университета в Ташкенте (МВУТ ГУ) были приглашены для совместной организации конференции, чтобы познакомить участников с миром Модель ООН (MUN), включая правила и процедуры MUN. Лидеры «Региональной сети молодежных организаций и молодых чемпионов перемен в Центральной Азии за общество без наркотиков, здоровое и безопасное общество» также примут участие в мероприятии, чтобы провести сессию Комиссии ООН по наркотическим средствам по профилактике употребления наркотиков.

Мероприятие пройдет с 10 по 11 ноября 2023 года в столице Туркменистана Ашхабаде.

Конференция будет организована Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана и соберет около 100 участников из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

TAMUN 2023 — это динамичное мероприятие, в ходе которого оживут четыре комитета Организации Объединенных Наций, которые будут обсуждать важнейшие глобальные проблемы и роль молодежи. Эта конференция представляет собой уникальную и новаторскую инициативу, основанную на концепции «Единая ООН», объединяющую агентства ООН и другие международные организации под эгидой TAMUN. Их общая миссия заключена в мощном лозунге: «Вместе ради более безопасного, мирного и надежного мира».

Организаторы TAMUN 2023 верят в первостепенную роль молодежи в формировании более светлого, инклюзивного и безопасного будущего для всех. Участники укрепят свои дипломатические, лидерские, коммуникативные навыки и навыки решения проблем, а также расширят свой кругозор посредством налаживания связей и получат более глубокое понимание глобальных проблем, с которыми сегодня сталкивается наш мир. Самое главное, они будут активно способствовать достижению Целей устойчивого развития, играя ключевую роль в продвижении глобальной повестки дня для устойчивого и справедливого будущего. ///ООН Туркменистан